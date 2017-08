Ce sfinti sarbatorim vineri, 25 august

BartolomeuSfantul Apostol Bartolomeu a fost ales, pentru zelul sau, pentru raspandirea crestinismului printre neamuri, carora propovaduindu-le numele Domnului, a fost rastignit in Armenia cea mare a Rasaritului. Iar sfintele lui moaste, crestinii ce se aflau acolo, punandu-le intr-o racla de piatra, le-au mutat in Urbanopoli, unde izvorau tamaduiri si mantuiau neamurile de bolile ce le bantuiau. Slugile diavolului vazand acestea, au luat racla aceea cu sfantul trup al Apostolului si au aruncat-o in mare, impreuna cu alte patru racle care aveau in sine moastele a patru sfinti mucenici: Papia, Luchian, Grigorie si Acachie. Plutind insa Apostolul pe deasupra marii si trecand adancurile cele stramte ale Elespontului, a sosit in Marea Egee; de acolo la Marea Adriatica si lasand in stanga ostrovul Siciliei avand impreuna urmator si pe bunii biruitori mucenici ce se aflau in celelalte racle, a sosit la ostrovul Lipariei. De aici, bunii biruitori mucenici, lasand pe marele Apostol sa odihneasca in locul ce si-a ales, ei s-au intors iarasi unde dumnezeiasca pronie a vrut sa odihneasca pe fiecare dintr-insii. Si anume: Papia in Amila, cetatea Siciliei, Luchian in Mesina, Grigorie in Colimna din Calabria si Acachie in cetatea Ascalus.

Dupa aceea s-a aratat dumnezeiescul Apostol lui Agaton, episcopul Lipariei, care pogorandu-se la malul marii si vazand acel mare si minunat lucru, zise: "De unde ti-a venit Liparia aceasta multa bogatie? Iar tu, Apostolul Domnului, bine ai venit". In urma fericitul Agaton voind a aseza racla la loc cinstit, si vazand ca nu o poate misca cu nevointele multimii, din dumnezeiasca descoperire a adus o pereche de junice; si legandu-le cu o funie, au tras acea mare racla cu usurinta acolo, unde era voia Apostolului. Aici a facut episcopul si biserica infrumusetata Apostolului, si a pus intr-insa fericitele si cinstitele lui moaste cu racla, ca pe un odor scump, si acolo in toate zilele se faceau minuni.

Deci trecand multi ani, in zilele imparatului Teofil, pentru multimea pacatelor noastre, luand Agarenii cetatuia aceea in care se afla Sfantul Apostol si ramanand tot ostrovul Lipariei nelocuit de oameni, stapanul cetatii Venendului, intelegand apostolestile minuni, s-a indreptat cu infierbantata credinta catre sfantul; si a chemat din cetatea amalfinilor niste oameni corabieri si dandu-le o suma de bani, au adus acel odor scump. Deci stapanul cetatii aflandu-se departe de mare, a pornit pe episcopul locului si pe multi clerici si popor se duse sa intampine pe Apostol. Ale carui sfinte moaste aducandu-le in cetatea Venendei, le-a pus in loc cinstit. Acolo facea marele Apostol tamaduiri la toti cati se aflau acolo, intru slava preabunului Dumnezeului nostru.

Apostolul TitFericitul Tit se tragea din neamul lui Min, imparatul Cretei, precum graieste legiuitorul Zinas, care a scris viata lui, si de care pomeneste fericitul Apostol Pavel. Acest fericit Tit, inca din copilarie, a aratat multa nevointa spre invatatura cea laudata a elinilor. Fiind el de 20 de ani, a auzit un glas ce-i venea de sus, care zicea: "Tit, trebuie sa iesi din cele de aici, sa-ti mantuiesti sufletul, ca nu-ti va folosi invatatura aceasta". Dupa un an de la aceasta aratare i s-a poruncit prin vedenie, ca sa citeasca cartile evreilor. Si luand cartea proorocului Isaia a citit acestea: "Innoiti-va catre mine ostroave multe; Israel se mantuieste de la Domnul cu mantuire vesnica".

Intre timp antipatul Cretei, care era unchi al Sfantului Tit, auzind de mantuitoarea Nastere a Domnului Hristos si de minunile ce a facut in Ierusalim si intr-alte locuri, a trimis pe Tit la Ierusalim, caci era iscusit a auzi si a spune si a povesti cele ce auzea. Deci mergand el acolo, si vazand si inchinandu-se Stapanului Hristos, a ramas in Ierusalim unde a vazut minunile lui Hristos, dar a vazut si mantuitoarele Lui Patimi, ingroparea si Invierea si dumnezeiasca Sa inaltare; apoi Pogorarea Preasfantului Duh asupra Sfintilor Apostoli. Si crezand el s-a numarat cu cei 120 si cu cei 3000 ce au crezut in Domnul prin invatatura Apostolului Petru.

Dupa aceea a fost hirotonit si trimis cu Pavel sa invete si sa hirotoneasca pe cei ce i-ar socoti Pavel a fi iscusiti. Si s-a dus cu dansul la Antiohia si la Seleucia, la Cipru, la Salamina si la Pafos si de acolo la Perga Pamfiliei si la Antiohia Pisidiei si la Iconia, la casa lui Onisifor; apoi la Listra si la Derbe, propovaduind pretutindeni cuvantul lui Dumnezeu cu Apostolul Pavel. Deci intamplandu-se a fi stapan in Creta doi ani Rustil, cumnatul lui Tit, dupa sora, au mers acolo Pavel si Tit, unde si biserica au zidit. Dupa aceea iesind din Creta s-au dus in Asia si de acolo cu Pavel la Roma, unde a ramas Tit pana ce Pavel a fost omorat de Neron, si de unde s-a intors in Creta. Aici hirotonind episcopi si preoti si stralucind apostoleste, a raposat in Domnul.

Fericitul Mina a trait in vremea imparatului Iustinian, si era preot al sfintei Biserici din Constantinopol. Si Agapet, papa Romei, venind la Constantinopol, a caterisit pe ereticul Antim, ce se mutase de catre eretici de la Trapezunta la Constantinopol, si a hirotonit pe fericitul Mina in locul aceluia. Deci acesta bine ocarmuind Biserica si sporindu-si turma sa, s-a mutat catre Domnul. Si se praznuiesc impreuna si aratatii mai sus sfinti parinti in preasfanta biserica cea mare.

Cu ale lor sfinte rugaciuni, Doamne, miluieste-ne si ne mantuieste pe noi. Amin.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.