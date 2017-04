Ce spune Andreea Tonciu despre fetita ei, dar si despre al doilea copil - FOTO

Andreea Tonciu si Daniel Niculescu

si-a schimbat complet viata de cand a devenit. Vedeta ii dedica tot timpul micutei Rebecca, de care se ocupa singura, singurul ajutor pe care il are este mama ei. Bruneta a marturisit ca nu mai vrea alti, deoarece ii este foarte greu deja cu fetita ei, nu mai are timp deloc pentru ea, pentru activitatile pe care le facea inainte s-o aiba pe micuta. «M-am schimbat, toata ziua ies cu ea in parc. Sa stii mami, cu Maruta am facut foarte multe nebunii. M-am rugat sa fie manechin celebru, nu cum am fost eu. Nu seamana deloc cu mine. Deocamdata nu mai vreau copii, mi s-a schimbat viata, nu mai am timp de absolut nimic. Nu am bona, o am doar pe mama. De fiecare data cand vin la tine, ma faci sa plang», a spus Andreea Tonciu. «Tati alearga sa ne facem o casa noua», a mai marturisit vedeta despreei.