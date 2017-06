Ce spune datina despre persoanele cu două nume

Fiecare persoana poarta cel putin un nume. Numele reprezinta modul nostru de a fi recunoscuti de ceilalti, iar Biserica il cheama pe om dupa numele cunoscut de Dumnezeu, adica cel primit prin Botez (prenumele, cu alte cuvinte).

Ce spune datina despre persoanele cu doua nume

O traditie veche din Tara Romaneasca spunea ca parintii care schimba numele unui copil bolnav vor alunga in acest mod bolile si toate duhurile rele care se aduna in viata acestuia. Parintele, unul din cei mai cunoscuti folcloristi romani, sustine ca pe vremuri,isi vindeau intre ele copiii mai ales daca eraucredeau ca prin acest fel diavolul va pieri definitiv, iar apoi mamele isi rascumparau copiii. Practic, este recomandat sa se puna doua prenume pentru ca cel de-al doilea apara primul nume, fiind astfel o protectie in fata sortii neprielnice.