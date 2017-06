Ce spune Liviu Dragnea despre Parlamentarii PSD Iasi

Liviu Dragnea 1

Presedintele PSD Liviu Dragnea a tinut sa-i transmita un mesaj premierului Sorin Grindeanu si i-a spus ca daca el impreuna cu cei din tabara sa vor respecta prevederile constitutionale si vor respecta votul de la alegerile parlamentare, atunci el este deschis la dialog.

”Daca cei care vor sa discutam sau cei care vor sa discute cu mine si cu noi PSD-ul, vor sa respecte ordinea constitutionala si votul din decembrie, deschiderea mea este totala”, a spus Liviu Drangea.

”Noi am strans numarul necesar de semnaturi peste numarul cerut de constitutie (...) Eu am mai gestionat o motiune de cenzura. O sa vedeti miercuri ca va fi un vot masiv. Am vorbit cu parlamentarii de la Iasi, pe care un cotidian ii dadea ca sigur trecuti in bloc la cei care nu semneaza. Acum am vazut ca au semnat cu totii”, a declarat Dragnea.



Fituica locala in care a aparut dezinformarea ca parlamentarii PSD vor vota cu Sorin Grindeanu este Ziarul de Iasi care, dupa cum ne-am obisnuit, pentru a tulbura apele in PSD a facut aceasta manipulare. Asa zisii deontologisti, pe zi ce trece, se confunda cu o revista de pamflet.