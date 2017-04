Ce trebuie sa faci de Florii ca sa ai spor in casa

Sarbatoarea Floriilor rememoreaza intrarea lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat cu frunze de palmier. Anul acesta, atat credinciosii ortodocsi, cat si cei catolici celebreaza Floriile duminica, 9 aprilie. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, pe care multi le urmeaza cu sfintenie.

Ce sa faci ca sa atragi belsugul

In unele sate din tara, de Florii satenii agata pe ramurile pomilor fructiferi, pe butucii vitei-de -vie, pe stupi si la ferestre ramuri de salcie sfintite. In felul acesta, toti membrii familiei se vor bucura de prosperitate si vor fi feriti de probleme de sanatate. Mai mult, pe ogoare si in gradini, se ingroapa mugurii salciei sfintite sub prima brazda. Se spune ca belsugul nu-i va ocoli pe cei care vor face asta.

Credinciosii din Baragan pastreaza an de an acest obicei popular: dupa ce vin de la slujba de Florii, aseaza la usi si la icoanele din casa crengute de salcie. Asa, ei se asigura ca vor atrage binele in casa. Mai mult, sunt unii crestini care isi prind ramuri sfintite de salcie la brau, pentru ca durerile de spate sa stea departe de ei. Ca sa ai o viata linistita, crengutele de salcie se tin in casa un an, fiind de folos in tamaduirea unor boli. Se mai spune ca salcia sfintita este un antidot pentru muscatura de sarpe.

Alte traditii si obiceiuri de Florii

In anumite sate din Banat si din Transilvania, fetele mari obisnuiesc sa puna o camasa curata si o oglinda sub crengile unui par altoit. Obiectele sunt recuperate dupa rasaritul soarelui, fiind de mare insemnatate in dragoste si sanatate. Ca sa ai noroc in dragoste, fierbe o legatura de busuioc in apa, in noaptea de dinaintea Floriilor si spala-ti parul cu fiertura rezultata. Asa, vei avea suvite frumoase si stralucitoare. Daca esti in cautarea sufletului-pereche, arunca restul lichidul sub un par, astfel incat potentialii admiratori sa nu intarzie sa apara.