Sorin Grindeanu





Am urmarit foarte atent discursul dl Dragnea si mi-am dat seama ca oricine ar fi fost sau ar putea sa devina viitor premier nu are nicio sansa sa isi exercite functia, nici una



Am auzit aluzii, acuze nefondate si insinuari



Dl Simon are o gura foarte mare pentru ca i s-a promis post de ministru



Singurele lucruri clare sunt promisiunile facute mie si lui Ponta si altora de catre dl Dragnea in ultimele zile. Alea sunt lucruri clare



Ce lupta a avut dl Dragnea cu sistemul in aceste luni, in afara de celebra OUG 13?



A jucat cineva de aici tenis cu ei? A mangaiat cineva ghipsul sistemului ca sa scape de dosare?



Nu am negociat cu absolut nimeni si nu am intrat in negocieri impotriva interesului national



E vorba de interesul Romaniei, dincolo de un guvern sau altul



Acum cateva zile, dl Varujan Vosganian spunea ca e o idiotenie, cum adica sa se voteze o motiune?



Va schimbati de la o zi la alta



Sa stiti ca in sala sunteti vreo 5 premieri, 50 de ministri, asta s-a discutat in ultimele zile



Daca exista incredere pai de ce nu aveti incredere de vot secret?



Ia sa faceti vot secret daca exista asa o mare incredere



Sper sa se incheie cu bine toata aceasta aventura si PSD sa ramana la guvernare





Nu vom vota, nu participam la aceasta mascarada creata de doua grupari din PSD



Bine ati venit in opozitie



Varujan Pambuccian, minoritati;





Nu e razboiul nostru deloc. Nu l-am pornit noi, nu ne intereseaza



Reactia fireasca a fost sa nu participam la vot, dar dupa ne-am dat seama ca neparticiparea inseamna sa fii automat intr-un din taberele care s-au creat



Singura solutie e urmatoarea: Vom vota fiecare cum crede de cuviinta, fara ca niciunul sa stie cum a votat celalalt coleg



E singura solutie prin care trecem prin baricadele pe care le-ati creat si le-ati dus dincolo de un partid





Nu am negociat nimic



Nu vom intra in jocurile de tipul acesta



Traian Basescu (PMP) Liviule, ceva minute in plus?





PSD si ALDE se dovedesc inapti pentru guvernare



Indiferent de rezultatul votului, drumul pe care trebuie sa-l luati e in opozitie, dragi majoritari



(PSD ii da minutele de care mai dispune):





S-a spus ca dorinta de a schimba guvernul e rezultatul unor capricii personale



E rezultatul unei temeri ca elanul si puterea de convingere ale dl Grindeanu il vor transforma intr-un protagonist



Cred ca evolutia din ultimele luni a inlaturat aceste suspiciuni



S-a spus ca e bizar ca o coalitie majoritara depune o motiune



Dar e cel putin la fel de bizar ca opozitia nu voteaza o motiune de cenzura impotriva guvernului



Intre parlament si guvern e diferenta ca in timp ce presedintii Senatului si Camerei sunt egali prin vot cu ceilalti colegi din Parlament, nu la fel se intampla in guvern, premierul e cel care decide, nu se voteaza



Observam cu regret ca in marile teme din ultima vreme premierul a fost absent: legea salarizarii, reforma in justitie, crearea mecanismelor pentru stimularea investitiilor



Daca parlamentul trebuie sa suplineasca prezenta guvernului inseamna ca in coalitie e o maladie si trebuie un tratament



Boala lunga, moarte sigura



Dl Dragnea eu zic sa nu fiti asa de suparat ca PRU v-a luat deputati si voturi, bucurati-va ca asta v-a dat sansa sa colaborati cu ALDE in guvernare si ca sa vedeti ca ALDE e o mare sansa pentru coalitie va incredintez ca toti parlamentarii ALDE sunt in sala si vor vota motiunea



Ii incredintez pe romani ca toate angajamentele, incepand cu punctul de pensie, vor fi aplicate la timp



Dan Barna (USR), isi citeste discursul de pe tableta :)





E o reglare de conturi. USR nu va vota la aceasta motiune



Motiunea arata esecul guvernarii Dragnea - Grindeanu



Tinem minte cu totii cum Dragnea si Tariceanu il duceau de manuta pe Grindeanu la Guvern



PSD si ALDE au castigat alegerile cu un program de guvernare mincinos. O arata analiza guvernarii facuta de Dragnea: doar 13% din programul de guvernare a fost indeplinit



PSD nu a iubit niciodata competenta si profesionalismul



A urmat balbaiala inimaginabila a legii salarizarii unitare a bugetarilor. A reusit sa nemultumeasca pe toata lumea. Demonstreaza pierderea controlului asupra finantelor publice



Ati inceput sa luati cu doua maini ce ati promis ca dati cu una



Tariceanu i-a taiat microfonul pentru ca a depasit timpul regulamentar, alocat fiecarui partid!





Din tot acest dialog lipsesc oamenii



Acest moment developeaza nu doar frauda de incredere a PSD din campanie sau incompetenta acestui guvern, ci mai ales disponibilitatea dl Dragnea si Tariceanu de a negocia orice, de a vinde interesul public



Rar a fost mai clara disponibilitatea unor lideri politici de a negocia orice



PSD e incapabil de o guvernare de tip european



Nu a cerut poporul demiterea guvernului, o cer Dragnea si Tariceanu, pentru a-si pune o alta garnitura de lideri mai obedienti si mai servili decat guvernul Grindeanu



Dragnea si Tariceanu, PSD si ALDE au impins Romania in trei crize majore in sase luni



Prima, numirea unui premier interpus, scos ca din palarie



A doua, a fost OUG 13, care a scos in strada 600.000 oameni





A treia, este subminarea propriului guvern



Spuneti in motiune ca acest guvern e incompetent. Dar nu sunt ministrii pusi de dvs?



Spuneti ca dl Grindeanu e premierul nimanui. Nu ne totusi premierul PSD si ALDE



Il acuzati ca exercita guvernarea in nume persona. Dar prima propunere ca premier ce a fost? OUG 13 ce a fost? Dar afirmatia: "Doar eu stiu numele premierului"?





Cu toata incarcatura zilei de azi, cu toate discutiile, cu toate sugestiile, lucrurile sunt foarte simple



adoptarea motiunii inseamna continuarea guvernarii PSD—ALDE asa cum au votat romanii in decembrie



guvernul nu a mers rau, a mers binisor, dar nu este de ajuns.



noi nu obtineam 45% dintre voturi pentru ca ROmania sa o duca mai binisor



am preferat sa luam aceasta decizie grea pentru a pune lucrurile la punct



nu m-a asteptat sa reactioneze cu atat indartnicie si nici la actiunile unui alt fost coleg



unii credeau ca prin cateva voturi ne vor tranforma dintr-o puterne nationala intr-un grup politic dezbinat



am devenit presedintele PSD dupa un moment dificil. partidul nostru era demoralizat iar perspectiva de a pierde alegerile locale si parlamentare era reala



Am renuntat la alianta toxica cu UNPR si am participat cu fortele proprii la alegeri



va amintesc ca in campania electorala unii care au aruncat PSD pe topogan au luptat impotriva lui... au candidat pe listele PRU



nu doresc sa repetam greselile din trecut, ca lucrurile sa mearga inainte oricum



azi cei care au confiscat sau vor vor sa confiste rezultatele alegerilor sunt ca sunt prea autoritar



ieri, un coleg de-al nostru a fost luat cu mascatii de acasa, aceasta este calea pe care vrem sa mergem in continuare?



sunt autoritar pentru cam vrut sa respectam programul de guvernare? Cand din programul este realizat mai putin de 20% cine crede ca nu putem ocupa si de alte lucrui



Am crezut mult in Sorin Grindeanu si imi asum asta? Am crezut ca este cea mai buna solutie pentru noi. A ajuns acolo pentru ca cele doua partide au decis intr-un mod statutar ca trebuie sa ajunga acolo. Aceleasi doua partide care acum ai-au cerut sa se retraga



La toate intalnireile nocturne despre ce s-a discutat. despre functii, despre dregatorii, despre ministere si despre cateva afaceri, poate. S-a discutat acolo despre romani, despre sanatate, despre educatie, despre salarii si despre pensii?



La toate intalnirile nocturne s-au promis lucruri irealizabile. L-am intrebat pe un coleg: Ce spui acasa? ca ai votat impotriva romanilor?



Am promis ca vom face aliante doar cu romanii, pentru ca primul ministru trebuie sa lupte doar pentru romani.

Pentru continuarea acestui program si pentru schimbarea in bine pe care sa o aduca romanilor, votati motiunea.





In aceste momente, la tribuna, este invitat premierul Sorin Grindeanu.









In decembrie 2016, urmaream toti cu sufletul la gura cum Klaus Iohannis numeste sau nu numeste un prim-ministru de la PSD . A durat 2 saptamani, timp in care Romania a stat fara prim - ministru .

Apoi Liviu Dragnea m-a rugat sa fiu premier. Primul meu raspuns a fost NU .

Ati insistat sa accept si am spus DA . Am spus DA si pt ca Liviu Dragnea a spus ca este prietenul meu, ca va sustine ministri onesti si competenti, care sa-si faca treaba.

Apoi, la 6 luni, aflu brusc ca ministrii nu-si fac treaba, bazat pe o analiza pe care nimeni nu a vazut-o.



La sfarsitul lunii mai, Dragnea mi-a zis ca il multumesc ministerele, dar apoi am auzit ca trebuie facuta analiza si remaniere.



Au venit ministrii si mi-au zis ca simt presiune, ca nu mai inteleg nimic.



Datele INS arata ca avem crestere economica, s-au creat 100.000 de locuri de munca.

Eu nu inteleg de ce suntem azi aici.



La 6 luni dupa ce am castigat alegerile cu scor istoric, noi, PSD, vrem sa dam jos propriul guvern.



Liviu Dragnea depune o motiune de cenzura impotriva prorpiului guvern.







Am decis sa nu demisionez din 2 motive foarte importante.







