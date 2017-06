Orez

Milioane de oameni se pun in pericol din cauza unei metode gresite de a prepara orezul, avertizeaza oamenii de stiinta.

Un

recent a scos la iveala ca fierberea orezului intr-o oala, pana cand se evapora apa, ne poate expune la otravirea cu arsenic. Arsenicul contamineaza orezul din cauza toxinelor si pesticidelor folosite la cultivare.

Andy Meharg, profesor de biologie la

, a testat cateva metode de gatit pentru a vedea cum se modifica nivelul de arsenic.

Pentru prima metoda, prof. Meharg a folosit doua cesti de apa la o ceasca de orez, iar apa a fost lasata sa se evapore, o metoda folosita des. Expertul a descoperit ca acest mod de pregatire duce la eliminarea celei mai mari cantitati de arsenic.

Alta metoda testata a fost folosirea a cinci cesti de apa la o ceasca de

, iar apa ramasa in plus a fost aruncata, nu lasata sa se evapore, ca in primul experiment. Aceasta a scazut cantitatea de arsenic la jumatate, fata de prima metoda.

A treia modalitate de gatit a fost sa lase orezul la inmuiat peste noapte, inainte de a fi preparat, iar nivelul de arsenic a scazut cu 80%, spre deosebire de prima metoda, scrie doctorulzilei.ro.