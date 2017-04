Este timpul sa cumperi carnea pentru

. Te-ai intrebat vreodata care e mai sanatoasa? Noi am facut un top. Speram sa te ajute:

- Are calorii mai putine decat carnea de pui si un nivel al colesterolului mult mai mic (grasimea la ied se acumuleaza in exterior, nu in muschi, ca la vita si porc. De aceea o poti indeparta foarte usor);

- bogata in proteine si minerale

- contine multe purine, care ingreuneaza digestia;

- cumpara miei care cantaresc pana in 15 kg in viu. Carnea lor este mult mai usor de digerat;

- contine multe calorii, grasimi saturate si lipide (ii afecteaza pe cei cu afectiuni cardiovasculare, in special);

- e bogata in acizi grasi saturati aterogeni.

- are de doua ori mai multe grasimi decat carnea de ied.

- are aceeasi cantitate de grasime ca si carnea de ied, dar mai multe grasimi saturate si calorii.

- are de trei ori mai multe grasimi decat carnea de ied;

- are foarte multe calorii.

- e bine sa o pregatesti la foc mic sau in cuptorul incins la o temperatura mai scazut;

- nu baga tava cu carnea de miel in cuptorul incins foarte tare. De ce? Pentru ca se va usca foarte repede;

- inainte de a o gati efectiv, pune-o la marinat. Va avea o aroma aparte;

- poti face din ea friptura, ciorba si chiar si drob (cu atat mai mult cu cat nu are un miros specific, mai greoi).

Nu uitati ca peste consum este recomandata si carnea de peste.