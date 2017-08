Cea mai veche linie de tramvai din Iasi va intra in reparatii

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Cea mai veche si uzata cale de rulare a tramvaielor din Iasi va intra intr-un proces desi. Este vorba despre o investitie de peste 10 milioane de euro care va fi facuta de municipalitatea ieseana in reabilitarea infrastructurii de tramvai Iasi – Dancu.Cu unfixat de 48.372.942 de lei se urmaresc investitii in calea de rulare si in modernizarea unor artere de circulatie din apropierea strazii. Concret, se urmareste interventia pe 1.415 metri linie calesi 3.421 metri strada."Proiectul, prin masurile de interventie propuse, urmareste îmbunatatirea infrastructurii zonei supuse interventiei, respectiv reabilitarea cale rulare si carosabil, în vederea sprijinirii cresterii economico-sociale, prin crearea unui cadru favorabil atragerii investitiilor locale si straine", au precizat reprezentantii municipalitatii iesene.Concret, proiectul cuprinde reabilitarea in zona strazii Aurel Vlaicu, bulevardul Metalurgiei,de tramvai de pe strada Ciurchi si strada Aurel Vlaicu, precum si reabilitare pod Ciurchi II si pod Aurel Vlaicu. Asta ar insemna circa 1,5 km de linie dubla de cale tramvai. Pe langa acest tronson se mai are in vedere obtinerea de fonduri pentru modenizarea caii de rulare cuprinse intre zona Tesatura - Podu Ros, acolo unde sinele nu au mai fost schimbate de vreme indelungata.