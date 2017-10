Ceaiul de scortisoara - un supermedicament

Ceaiul de scortisoara

este un

extrem de popular, originar din Sri Lanka si sudul Indiei. Ea contine diverse componente active, precum

,

si

.

Scortisoara are efecte anticancerigene, scazand cantitatea de sange care ajunge la tumori, astfel ca celulele bolnave mor. Studiile pe soareci arata ca mirodenia reduce riscul de limfom, melanom, cancer cervical si colorectal, dar si alte forme ale acestei boli. Scortisoara reduce semnificativ nivelul de lipide din sange, mai ales in cazul persoanelor cu diabet de tip 2. In cadrul unui studiu, participantilor le-au fost administrate 1, 3 sau 6 grame de scortisoara pe zi, timp de 40 de zile. In randul celor 60 de voluntari, trigliceridele au fost reduse intre 23 si 30%, iar colesterolul rau cu 7-27%. Colesterolul total a fost redus cu 12-26 de procente.



