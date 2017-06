Cearta la partidul din Podu Ros. S-a rupt lantul de iubire

Babutele barfitoare incep rubricuta de azi cu un scandal la partidul din Podu Ros, acolo unde lumea se cearta tot mai mult. Cica Mariusica Brobodea nu prea mai vine pe la sedintele dintre penelisti si trece pe la partid doar cand mai are el chef sa iasa din casa si cand nu are ce face altceva mai bun.Din cauza asta, leberalii din Podu Ros au inceput sa nu-l mai inghita pe colegul lor chiulangiu, pe care il injura pe la spate in putinele zile cand reusesc sa-l mai vada. Cel mai mult s-a suparat pe el Costelus Alexion, care se cearta cu Mariusica Brobodea de fiecare data cand se intalnesc, iar lumea spune despre ei ca nu se mai inteleg chiar deloc. Daca baietii nu se impaca mai repede, in cateva saptamani o sa vedem cum cei doi leberali o sa se ia la pumni pe strada la cata ciuda au prins unul pe celalalt in ultima perioada.