Cei care beau cel putin o cafea in fiecare dimineata s-ar bucura enorm sa citeasca asta

Cafea

Exista oare oameni care nu au baut

cel putin o data in viata? Pentru majoritatea, acesta este un ritual obligatoriu, cu care incepe fiecare dimineata. Te-ai gandit vreodata la cana ta zilnica de cafea ca la un elixir de sanatate si nu doar ca la o sursa de placere si energie?

Probabil ca nu o data ti-a trecut prin cap sa te lasi de acest „viciu” care iti creste tensiunea arteriala, favorizeaza aparitia celulitei si, pe deasupra, iti mai si ingalbenestedintii. Ei bine, oamenii de stiinta au vesti bune pentru toti iubitorii de cafea! lata mai multe motive pentru ar trebui sa consumati aceasta bautura in fiecare zi.

Cafeaua este principala sursa de antioxidant! Corpul uman absoarbe mai multi antioxidanti din cafea decat din fructe si legume.

Mirosul cafelei are efect anti-stres. Cercetatorii coreeni au descoperit ca aroma cafelei actioneaza in mod specific asupra proteinelor, legate de stresul creierului si va ajuta sa ganditi pozitiv.

Cafeaua poate reduce simptomele bolii

. Potrivit unui articol publicat in 2012 in revista Science Daily, cafeaua ii ajuta pe oamenii care sufera de boala Parkinson sa-si controleze mai bine miscarile. Se pare ca, gratie pasiunii noastre pentru cafea, suntem protejati de Parkinson in proportie de 80%, de

in proportie de 25%.

Este bine pentru





(in special pentru cei ce consuma alcool). Rezultatele unui studiu, efectuat timp de 22 de ani (la care au participat 125 000 de persoane), au aratat ca la persoanele care beau cel putin o ceasca de cafea pe zi, riscul de a dezvolta ciroza s-a redus cu 20%.

