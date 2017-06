Cei cinci ministri aflati pe LISTA NEAGRA a lui Liviu Dragnea

Guvernul condus de premierul Sorin Grindeanu ar putea fi remaniat in urmatoarea luna. Liviu Dragnea le reproseaza celor mai importanti ministri proasta comunicare in spatiul public. Liderul social-democratilor a spus ca, din cauza ca acestia dau mesaje gresite, masurile bune luate de guvern nu se vad.

Pe lista ministrilor care ar putea fi remaniati se afla chiar prima nominalizare a lui Liviu Dragnea pentru functia de premier. Sevil Shaiddeh, vicepremier si ministru al Dezvoltarii, a fost cea care a anuntat prima data posibilitatea ca Guvernul sa plafoneze indemnizatiile pentru mame si de a extinde perioada concediului de crestere a copilului de la doi la patru ani. Masura nu a fost discutata in prealabil cu partidul, ceea ce l-a nemultumit pe seful social-democratilor.

Tot aceasta masura anuntata de Sevil Shaidehh, ar putea sa o coste functia de ministru al Muncii pe Lia Olguta Vasilescu. Aceasta a declarat ca plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului va opri o inselatorie a statului roman si ca in urma acestei plafonari nu vor fi afectate foarte multe persoane din Romania, ci doar cele care „au bulversat” sistemul si care au primit sume foarte mari. Ea a mai spus ca plafonul ar urma sa fie stabilit la 8.000 de lei. Aceste declaratii l-au deranjat pe seful PSD si cei doi s-au contrazis pe acest subiect. De asemenea, Liviu Dragnea i-a mai reprosat Liei Olguta Vasilescu proasta comunicare in contextul Legii salarizarii unitare.

De asemenea, tot proasta comunicare i se reproseaza si ministrului Finantelor. Liviu Dragnea este de parere ca din cauza ca ministrul Viorel Stefan nu a explicat corespunzator impozitul pe venit global si impozitul pe gospodarie din proiectul modificarii Codului Fiscal, publicul a avut o reactie negativa la aceste masuri.

In cazul ministrului Justitiei situatia este diferita. Liviu Dragnea este deranjat de faptul ca Tudorel Toader intarzie cu pachetul de legi pentru Justitie. Liderul social-democratilor a spus ca ministrul Justitiei intarzie „nepermis de mult” cu acest pachet de legi si ca acesta nu va beneficia de sustinere la „nesfarsit”.

„O sa cer o audienta la Ministrul Justitiei, dupa ce mi-o avizeaza ca sa ii explic ca Parlamentul nu este anexa Guvernului. O sa am indrazneala sa fac lucrul asta. Intarzie nepermis de mult. Se lungeste foarte mult discutia despre un subiect care nu mai incepe. Cred ca ar trebui sa ne ocupam in mod serios de toate lucrurile care sunt enuntate public si finalizate. Beneficiaza de orice sustinere in conditiile in care exista o coerenta si un termen cat de cat realist. Nu poti beneficia de sustinere la nesfarsit, beneficiezi cateva luni si mai vedem dupa-aia”, a spus seful partidului aflat la guvernare.

Si un ministru ALDE se afla pe lista celor care ar putea fi remaniati. Este vorba de ministrul Energiei, Toma Petcu, caruia i se reproseaza slaba prestatie la minister. Si din cauza unor probleme de sanatate, Toma Petcu a neglijat activitatea de ministru, in conditiile in care sunt foarte multe lucruri de facut la acest minister. Insa pentru remanierea lui Petcu Liviu Dragnea trebuie sa se consulte cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu.