Cei trei crai ai sistemului

Sorin Rosca Stanescu 1

Sa respiram adanc si sa tragem linie. O linie groasa. Dupa ce automotiunea de cenzura a trecut. Si inainte de a vedea cum se vor desfasura evenimentele in continuare. Motiunea a trecut, dar nu si pericolele pentru societate. Un rol cheie l-au jucat cei trei crai din sistem. Victor Ponta. Sorin Grindeanu. Si Augustin Jianu. Despre toti trei, sunt intaia persoana care a afirmat, cu subiect si predicat, ca se afla in serviciu comandat. Abia apoi au venit si alte acuzatii. Din partea altor persoane. Cei trei s-au comportat intocmai. Ca niste drone. Personaje in slujba statului paralel. In mod paradoxal. Pentru ca fiecare dintre ei facea parte si din statul democratic. Ce i-o fi apucat?

Despre Victor Ponta curg dezvaluirile. Ultima a fost facuta chiar azi. Cu probe de nezdruncinat. In timp ce Victor Ponta vorbea despre democratie si despre statul de drept si injura sistemul ticalos creat de Traian Basescu, iata, s-a aflat faptul ca el nici nu venise bine la putere in calitate de prim-ministru si platea un greu tribut sistemului. El a semnat cu mana lui si el a promovat cu capul lui si cu puterea lui de premier actele normative emise de Guvern prin care au fost create echipele mixte alcatuite din procurori DNA si oameni de la SRI. Pretinde, si pe buna dreptate, ca a fost jurist. Si ca are o pregatire temeinica in acest domeniu. A incalcat insa Constitutia si legile tarii cu buna stiinta si cu cinism. A umilit statul de drept in favoarea statului nedrept. Stia perfect ca asemenea echipe mixte nu numai ca incalca legea, dar reduc in mod dramatic drepturile si libertatile fundamentale ale omului. Si, totusi, fostul acoperit SIE a comis-o. Iar ultima isprava tocmai s-a consumat. Fortificarea sa in Palatul Victoria si tentativa de a instala si administra un Guvern, in dispretul partidului din care face parte, dar si al rezultatului alegerilor.

Am fost, la fel, primul care, imediat dupa nominalizarea sa si inca inainte de numire, am semnalat faptul ca Sorin Grindeanu, candidatul ales de Liviu Dragnea, urmeaza sa fie si el, la fel cum a fost si Ponta, un premier racolat de servicii. Dependent de servicii. Obligat sa raspunda unor comenzi venite din afara partidului care l-a promovat. Si exact asta s-a intamplat. Nu o fi stiut Dragnea? Ba eu cred ca a stiut. A stiut, dar si-a imaginat ca Grindeanu va fi loial PSD. Si presedintelui acestui partid. S-a inselat. Crunt. Pretul platit a fost intarzierea dramatica a implementarii programului de masuri, aducerea in Guvern a altor si altor acoperiti si, in final, provocarea unei crize care continua si azi si va mai continua.

Al treilea crai al serviciilor este Augustin Jianu. Augustin Jianu a fost adus de Sorin Grindeanu la Ministerul Comunicatiilor. Cum ar fi putut serviciile sa rateze un asemenea departament. Comunicatiile sunt cheia pentru o multime de societati acoperite, in special din domeniul IT. Dar sunt, totodata, si cheia supravegherii informative a populatiei. Asa ca Grindeanu s-a conformat ordinului pe unitate si l-a adus pe Augustin Jianu in Guvern. Iar Jianu i-a intors serviciul, fiind practic primul si singurul membru al Guvernului care s-a baricadat cu Grindeanu in Palatul Victoria.

Cei trei crai ai sistemului si-au dat arama pe fata. Si si-au facut datoria. Pana la capat. Dar nu datoria fata de cetatenii Romaniei, nu datoria fata de cei care si-au exercitat dreptul la vot. Nicidecum. Ci datoria fata de statul paralel. Misiunea lor a fost indeplinita. Chiar daca, aparent, proiectul mizerabil a esuat.

Tare sunt curios pe cine mai propune Liviu Dragnea in urmatorul Guvern. Tot vreo drona? Care sa promoveze alte si alte drone? Alti crai ai sistemului? Sistemul insusi oare va renunta atat de usor? Eu unul ma indoiesc avand in vedere nonsalanta, ca sa nu spun nesimtirea, cu care si-au permis sa iasa in fata si au riscat sa se de a de gol cei trei crai.