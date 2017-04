Cel mai de succes politician de care toata lumea rade

In politica ieseana exista un clovn desavarsit de care toata lumea rade fara nicio retinere. Numele lui este Traseist Ranjila, un personaj mai putin cunoscut publicului, dar care a devenit vedeta printre oamenii politici pentru ca reuseste sa ii faca sa rada in hohote. Traseist Ranjila a fost scos afara pe usa din dos de la mai toate partidele, iar acum a ajuns sa se laude intr-o noua coalitie ca va revolutiona politica si protestele de strada. Ranjila le promite tuturor ca el, personal, este in stare sa aduca zeci de mii de oameni in orice partid doreste. Tot el se autopropune ca sef peste toti si toate, dar toata lumea stie ca mascariciul de Ranjila face asa numai la bautura.