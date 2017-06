Cel mai impozant palat din cea mai bogata comuna. Cum traieste cea mai sexy milionara din Romania - FOTO

Comuna Certeze, judetul Satu Mare, este una dintre cele mai bogate localitati din Romania, cu sute de vile somptuoase, cu finisari ultramoderne. Certeze este o localitate in care luxul si mandria sunt la ele acasa: aici, fatadele caselor sunt placate cu marmura sau granit, iar majoritatea locuitorilor au in curte masini luxoase, din cele mai noi colectii.

Insa una dintre aceste vile luxoase iese cel mai mult in evidenta. Este vorba despre “palatul” Danei Cardos, fiica milionarului Dan Vasile. Dana Cardos este mostenitoarea unei averi estimate la peste 70 de milioane de euro, asa ca nu este de mirare ca vila impozanta pe care si-a construit-o in localitatea natala este una absolut spectaculoasa. Cu toate ca vila milionarei nu se afla pe strada principala din Certeze, aceasta este, de departe, una dintre cele mai spectacoluloase din zona, daca nu chiar cea mai impresionanta. In plus, constructia este una cu mult bun gust, dovada ca la amenajarea ei au contribuit, cu siguranta, designeri si arhitecti priceputi.

Potrivit presei locale, impozanta vila a milionare are zeci de camere, piscina dar si un cinema in aer liber. Curtea este frumos amenajata, cu gazon, flori si arbusti ornamentali, iar fatadele cladirii au un aspect extrem de elegant. Cu asa un palat in care sa traiesti, Dana Cardos are o viata de vedeta Hollywood. Pe profilul personal de Facebook milionara posteaza deseori imagini din vacante in destinatii exotice, dar si imagini in care isi etaleaza frumusetea si eleganta.

Omul de afaceri Dan Vasile a devenit milionar in urma afacerilor din industria metalurgica si a materialelor de constructii. In cel mai recent “Top 300-Cei mai bogati romani”, realizat de revista Capital, certezanul apare cu o avere de peste 70 de milioane de euro. Milionarul are trei copii: doi baieti si o fata.