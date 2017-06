Cel mai mare grup european din piata energiei a preluat clientii firmei Fidelis Iasi

Marius Ivanov

A fost realizat transferul de clienti intre compania Fidelis Energy Iasi si gigantul european RWE dupa ce Consiliului Concurentei a autorizat preluarea portofoliului de clienti intre cele doua parti.este controlata direct de catre societatea Budapesti Elektromos Muvek Nyrt si face parte din grupul RWE, grup activ pe pietele europene de furnizare de energie si gaze naturale. Grupul RWE este lider european în domeniul energetic, fiind activ în producerea, transportul si comercializarea de energie electrica si gaze naturale."Autoritatea de concurenta a analizat aceasta operatiune si a constatat ca nu ridica obstacole semnificative în calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. În România, RWE s-a concentrat pana acum pe deservirea clientilor non-casnici de energie electrica, portofoliul de furnizare gaze naturale fiind redus", se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurentei.Acest transfer a fost realizat dupa ce,Iasi, companie controlata desiinregistreaza datorii totale de 43.724.039 lei si a raportat pe ultimul an fiscal pierderi de 72.344 lei. Datoriile inregistrate de Fidelis Energy sunt mai mari decât valoarea contractelor aflate in derulare. Compania ieseana a reusit cu doar 10 angajati sa atinga cifre de afaceri de peste 30 milioane de euro anual, aproape egale cu cele ale celor mai mari firme din Iasi din domeniul industriei, dar care inregistreaza cate 200 - 300 de angajati.Grupul RWE este cel mai mare producator de energie electrica din Germania si al doilea ca marime în Olanda, în timp ce pe piata gazelor naturale ocupa primul loc în Olanda si locul trei în Germania. Totodata, Grupul RWE este al patrulea cel mai mare furnizor în Marea Britanie, atât pentru, cât si pentru gaze naturale.Infiintata in anul 1999, Fidelis Energy a cunoscut o explozie a afacerilor in anul 2011, imediat dupa primele liberalizari pe piata energiei din Romania. In ultimii 5 ani, compania din Iasi a avut o cifra de afaceri cuprinsa intre 137.670.772 lei si 211.320.428 lei, iar asta cu 8 - 13 angajati in toata aceasta perioada.