• Pacientii spun ca taxa stabilita de conducerea unitatii medicale este foarte mare • Acestia sunt nemultumiti ca nu exista nicaieri un afis care sa ii informeze ca trebuie sa plateasca acesti bani



Mai multide la Spitaluldinsunt nemultumiti de taxa pe care trebuie sa o plateasca daca parcheaza masina in curtea unitatii medicale. Pacientii spun ca, indiferent daca stationeaza cateva minute sau cateva ore trebuie sa achite aceeasi suma, 20 de lei. Acestia sunt lasati sa intre cu masina in curtea unitatii medicale si dupa ce au gasit un loc de parcare se trezesc cu agentul de paza langa ei care le cere sa plateasca taxa de 20 lei."La ambelede la intrarea in spital barierele sunt ridicate si intri cu masina fara sa te opreasca nimeni. Dupa ce parchezi vine domnul de la poarta si iti spune sa platesti pacarea, 20 de lei, foarte scump. Nu conteaza cat stai, trebuie sa achiti aceasta taxa enorma. Nicaieri nu exista un indicator, un panou care sa te informeze ca este vorba despre o parcare cu plata sau sa scrie cat costa. Asa ar fi fost corect. Inteleg sa platesti 5 lei, 2 lei, un anumit tarif pe ora, dar sa platesti 20 de lei chiar daca stationezi 10 minute? Este enorm. Sunt pacientul acestui spital si am platit parcarea 20 lei pentru ca am stationat jumatate de ora. Inainte, parcarea din stanga era rezervata bolnavilor si stationarea era gratuita. Imi achit impozitele, platesc asigurare de sanatate si mi se pare enorm sa plateasc atat de mult parcarea din curtea unui spital public", a declarat unul dintre pacienti.

Anul viitor se vor crea mai multe locuri de parcare



Conducerea Spitalului C.I. Parhon a precizat ca intentionat au stabilit unfoarte mare pentru a descuraja parcarea in curtea spitalului, pentru ca nu au locuri suficiente."Este un pret peste medie si este gandit mai mare pentru a-i determina pe pacienti sa nu parcheze in curte, pentru ca nu putem oferi serviciul de parcare. In toata curtea sunt 18 locuri pe care le impartim cu Institutul de Boli Cardiovasculare. In trecut ambele parcari erau gratuite si ambulantele nu puteau ajunge pana la usa spitalului din cauza masinilor parcate de o parte si de cealalta. Agentii de paza sunt instruiti si nu au voie sa taxeze persoanele care au adus sau au de luat un bolnav de la. Daca exista persoane care au platitdoar pentru ca au adus un bolnav la spital le rugam sa ne informeze. Din pacate, nu avem locuri de parcare. Exista un plan al conducerii spitalului pentru amenajarea unei parcari in curtea din spate unde vor fi demolate niste cladiri. Anul viitor, pacientii vor avea la dispozitie mai multe locuri de parcare. Am mai avut reclamatii din partea pacientilor, nemultumiti de taxa de parcare", a declarat dr. Ionut Nistor, purtator de cuvant la Spitalul C.I. Parhon din Iasi.