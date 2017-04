Catalin Ghimpu

• Politistul a facut nu mai putin de patru denunturi urmate de flangrant • Unii dintre mituitorii sai i-au promis bani, altii produse alimentare sau bauturi alcoolice pentru sarbatori • Ultimul barbat care a incercat sa-i cumpere bunavointa a fost condamnat aseara la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pentru dare de mita • Din greseala, judecatorii l-au condamnat pe inculpat pentru luare de mita, nu pentru dare de mita • Tot din greseala, a fost trimis la munca in folosul comunitatii un inculpat dintr-un alt dosar • Dupa cele patru denunturi, in urma cu doua saptamani, agentul Catalin Ghimpu a primit titlul de "Politistul anului"



Agentul de politie Catalin Ghimpu de la Letcani pare a fi un adevarat magnet pentru cei care vor sa-l mituiasca! A depus deja patru denunturi impotriva infractorilor care au vrut sa-i cumpere bunavointa. Lucrurile s-au rezolvat ca la carte: dupa denunt a urmat flagrantul, audierile si chiar emiterea mandatelor de arestare preventiva.



In mod ciudat, cam toti cei pe care el i-a denuntat au sustinut ulterior ca ar fi existat provocari din partea agentului de politie, sau insinuari cu privire la faptul ca problema lor s-ar putea rezolva pe aceasta cale, a coruptiei. Ulterior, politistul mergea repede la parchet si depunea denuntul. Treaba se organiza foarte repede sau cel care oferea mita era chemat a doua zi pentru a fi inregistrat mai bine.



Cert este ca in urma cu aproximativ doua saptamani, Catalin Ghimpu a primit titlul de "Politistul anului" din partea Inspectoratului Judetean de Politie Iasi. Pare a fi un titlul pe care il merita pe deplin. Este un politist tanar, de 27 ani, a terminat scoala de Politie in anul 2012. Pentru ca nu-i cunoaste prea bine pe localnicii din Letcani, acesta nu si-a facut prea multe prietenii acolo si acest fapt l-a ajutat sa poata reactiona mai bine atunci cand cei pe care ii cerceta au incercat sa-l mituiasca.



Un an si jumatate de suspendare sub supraveghere



Constantin Daniel Matei Tanasa, de 31 ani, este unul dintre cei patru mituitori dovediti ai politistului. Inainte de sarbatorile de iarna, acesta a fost arestat pentru dare de mita. La finalul lunii ianuarie 2017, tanarul a fost trimis in arest la domiciliu de judecatori. Ieri seara, magistratii de la Tribunalul Iasi au decis condamnarea lui Matei Tanasa la o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare pentru dare de mita.



Din cauza unor erori materiale comise de presedintele completului de judecata, in minuta publicata ieri seara pe portalul instantei au aparut mai multe greseli ce il vor bulversa cu siguranta pe condamnat. De exemplu, dintr-o evidenta eroare, judecatorii l-au condamnat pe Tanasa pentru luare de mita si nu pentru dare de mita.



De asemenea, sentinta instantei a indicat numele unei alte persoane care trebuie sa execute munca in folosul comunitatii. Daca aceste erori nu vor fi indreptate, va fi dificil de pus in aplicare aceasta decizie a instantei de judecata. Acuzatul a mers pe procedura simplificata si a recunoscut totul de la inceput. Astfel, a beneficiat de reducerea pedepsei cu o treime. Prin aceeasi sentinta publicata aseara, judecatorii au revocat masura arestul la domiciliu. In prezent, Tanasa era tinut in casa.



Acuzatiile



Potrivit anchetatorilor, pe 8 decembrie 2016 i-a promis politistului Catalin Ghimpu, ca-i va da un porc de Craciun si mai multi litri de vin pentru sarbatorile de iarna. Nu a precizat cu exactitate cantitatea de vin pe care urmeaza sa i-o dea politistului, in schimb i-a spus ca porcul pe care i-l va da de sarbatori va avea in jur de 40/50 kilograme.



Pentru unii ar parea un porc cam mic... Constantin Tanasa a fost arestat preventiv pe data de 9 decembrie de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi, pentru dare de mita. A considerat ca fapta de care este acuzat este prea marunta si a contestat decizia primei instante la Curtea de Apel Iasi, insa cererea i-a fost respinsa. A fost eliberat si trimis in arest la domiciliu dupa doua luni.



"Din probele administrate pâna la acest moment procesual, s-a conturat suspiciunea rezonabila ca, la începutul lunii decembrie 2016, inculpatul a promis produse alimentare (un porc de 40-50 de kg si o cantitate nespecificata de vin) martorului denuntator G. C., urmarind prin aceasta usurarea situatiei judiciare într-un dosar instrumentat de agentul de politie judiciara G.C., cauza în care inculpatul era cercetat pentru comiterea unei infractiuni de tâlharie. Faptele evocate mai sus s-au consumat în mediul rural, în aria de competenta teritoriala a Sectiei 8 de Politie Rurala Letcani", au declarat procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi.