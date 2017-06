paste

Pastele sunt un ingredient indispensabil si versatil in ceea ce priveste arsenalul pe care il avem in bucatarie. Folosite la ore diferite si pentru a potoli foamea unor oaspeti diferiti, pastele sunt cele pe care te poti baza atat in timpul saptamanii, cat si in weekend, cand organizezi

.

Dar in ciuda faptului ca par atat de simplu de preparat, pastele perfecte continua sa le scape printre degete multora dintre noi. Iata care sunt cele mai frecvente greseli pe care si tu le faci atunci cand gatesti paste acasa si pe care ar trebui sa le stii:

Regulile fundamentale ale pastelor bine fierte incep cu cateva lucruri de baza: oala trebuie sa aiba marimea potrivita si trebuie sa ai o cantitate suficienta de apa in care sa le fierbi. Daca vei folosi o oala sau o cratita orea mica sau nu ai pus la fiert suficienta apa, acest lucru va face ca pastele sa se lipeasca intre ele si sa se fiarba in mod inegal.