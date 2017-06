Cele mai mari statii de betoane din Iasi, vandute cu aproape 2 milioane de euro

Constantin Comanescu

Firma care se ocupa de lichidarea societatii controlate de Constantin Comanescu intentioneaza sa vanda cea mai mare parte a terenurilor si cladirilor detinute de, compania care a detinut in ultimii ani una dintre cele mai mari statii de betoane din Iasi.Vanzarile sunt organizate din cauza datoriilor acumulate de firma lui, iar prin aceste actiuni se doreste recuperarea unei sume de aproape 2 milioane euro. Este vorba despre bunurile imobile situate in zona Manta Rosie si soseaua Iasi - Tomesti.Astfel, in data de 30 iunie va fi scos la vanzare cu suma de 5,6 milioane lei, prin licitatie publica, statia de betoane din zona Manta Rosie, care cuprinde un teren de 3.200 mp, drumuri, cladiri, platforme si chiar utilaje. Totodata, o cota parte din proprietatea de pe Aurel Vlaicu 88, in suprafata de 709,35 mp, se vinde cu 250 mii lei.Mai mult, o alta proprietate de 819 mp avand constructii, amenajari si garaj este vanduta la suma de 360 mii lei. Un alt activ, cota parte de 771,68 mp din terenul de 4.615,53 mp cu hala de marfuri textile, care se afla insa într-o stare avansata de degradare, este scos la vanzare cu 390 mii lei.Totodata, la sfarsitul lunii iunie se va incerca iarasi vanzarea proprietatii din strada Aurel Vlaicu nr. 88, cu suprafata totala de 4.615 mp. In cazul activului compus dinsituat în intravilanul municipiului Iasi, cu teren în suprafata totala de 337,72 mp, constructii si amenajari aferente, pretul de vanzare a fost stabilit la 298 mii lei.La aceeasi adresa se vinde cota parte de 281,19 mp din terenul curti constructii, intravilan, cu cladire birouri cu suprafata construita de 122,22 mp, la pretul de 220 mii lei. In cazul unei altecontrolate de Constantin Comanescu, si anumeSA, se incearca de asemenea acoperirea datoriilor de peste 100 milioane lei. Cea mai mare creanta este revendicata de Banca Transilvania, care solicita rambusarea sumei 45.351.982 lei.In topul creditorilor urmeaza Banc Post- 13.860.870 lei, BCR- 12.492.952 lei, Raiffeisen- 11.291.926 lei. Remat are datorii si catre salariatii sai, care au de recuperat restante in valoare de 376.228 lei. Si datoriile catre bugetul de stat sunt destul de mari, Remat avand de achitat taxe si impozite restante in valoare de 1.696.354 lei.