Madalina Ghenea

Celebra Madalina Ghenea a nascut o fetita, iar din cate se pare micuta a fost adusa pe lume, in foarte mare secret, la o clinica privata. Atat manechinul cat si bebelusul ei se simt bine.



Frumoasa actrita a nascut in aceasta marti, iar fericitul moment s-a produs in foarte mare secret. In plus, marele anunt a fost facut in urma cu putin timp, iar cu siguranta Madalina Ghenea este in al noualea cer, mai ales ca a asteptat cu sufletul la gura sa isi stranga in brate fetita.