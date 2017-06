CENZURA in Rusia! Vladimir Putin ar fi INTERZIS un film

Vladimir Putin

Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi acuzatiile privind interzicerea filmului 'Matilda', despre relatiile premaritale ale ultimului tar, Nicolae al II-lea, cu o balerina celebra, relateaza EFE. Putin a raspuns acuzatiilor lansate de regizorul filmului 'Matilda', Aleksey Uchitel, impotriva deputatei Natalia Poklonskaya, fost procuror general al Crimeii care doreste sa-i interzica lungmetrajul.

"Poklonskaya are dreptul la propria parere (...) insa dupa cum stiti nu exista nicio decizie privind interzicerea acestui film", a spus Putin in timpul show-ului televizat anual de intrebari-raspunsuri, "Linia directa", lansand un apel celor doua parti la intelegere si dialog in cadrul legii.

"Rusia este prezentata ca o tara a executiilor prin spanzurare, a alcoolismului si viciilor" in acest film se arata in plangerea depusa in justitie de deputata Natalia Poklonskaya. Aleksey Uchitel a deplans insa ca lumea critica acest film, pe care "nimeni nu l-a vazut", bazandu-se doar pe cateva imagini prezentate in trailer si a propus o vizionare tuturor detractorilor sai. Un grup de cineasti rusi a semnat o scrisoare deschisa care critica tentativele de cenzurare ale unui film, fapt ce reaminteste de obiceiurile din epoca sovietica.