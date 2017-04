Cererea hackerului „Guccifer”a fost RESPINSA!

Marcel Lazar aka Guccifer

Tribunalul Arad a respins, marti, cererea hackerului roman Marcel Lazar Lehel, cunoscut sub numele „Guccifer”, prin care acesta solicita contopirea pedepsei aplicate de instanta americana cu pedeapsa aplicata de instanta din Romania. Acesta trebuie sa execute 11 ani si 4 luni de inchisoare.

Judecatoarea de caz a a respins, marti, toate cererile formulate de aradeanul Marcel Lazar Lehel, care a actionat cu numele „Guccifer”, prin care acesta solicita ca perioada petrecuta in inchisoare in Statele Unite ale Americii (SUA), in 2016, sa-i fie dedusa din pedeapsa pe care o are de executat, iar pedepsele aplicate in SUA si Romania sa fie contopite, magistratul respingand si cererea de a-i recunoaste in Romania pedeapsa aplicata de un magistrat din Alexandria, Virgina, Statele Unite ale Americii, transmite corespondentul MEDIAFAX. Decizia nu este definitiva, ea putand fi atacata in termen de trei zile de la comunicare