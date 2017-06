Cerinta halucinanta a noului sef ANCOM. Salariu de 10.000 de euro lunar ca sa-si faca treaba

Este absolut halucinant ceea ce se intampla in institutiile statului. Din fericire, mai sunt si deputati care ne informeaza cu privire la abuzurile unor angajati ai statului roman, platiti din bani publici.

Asadar deputatul USR Catalin Drula a postat pe Facebook o imagine care arata ca printre primele masuri luate de noul sef ANCOM, Adrian Dita, se afla si trimiterea la Parlament a unui amendament prin care acesta vrea sa-si mareasca salariu la aproximativ 10.000 de euro lunar.

In urma cu doua saptamani a fost aprobata o ordonanta de urgenta care modifica legea de functionare a Autoritatii Nationale in Telecomunicatii ANCOM, respectiv numirea presedintelui si vicepresedintilor acestei institutii se va face la propunerea Guvernului, asa cum era si inainte de modificare, dar cu aprobarea plenului Camerelor reunite. Inainte de aprobarea acestei OUG conducerea ANCOM era numita de catre presedintele Romaniei, la propunerea Guvernului.

Deputatul USR Catalin Drula a criticat primele masuri luate de Adrian Dita, noul presedinte ANCOM. In mai putin de o luna, Dita ar fi schimbat „toti oamenii din conducerea institutiei, desi principalele cerinte de la aceasta institutie-arbitru sunt cele de echidistanta, independenta si stabilitate”, scrie jurnalistii.ro.

In plus, potrivit unui amendament depus la proiectul de lege de aprobarea a OUG 33/2017, prin care presedintele Iohannis a fost scos din procedura de numire a sefului ANCOM, Adrian Dita doreste sa-si asigure si un salariu de doar 10.000 de euro lunar. Motivare: „pentru o asezare corecta a presedintelui ANCOM in raport direct cu nivelul de responsabilitate si importanta a muncii sale in cadrul ANCOM”, se arata in motivarea amendamentului. Deputatul USR arata si cum a reactionat PSD la cererea lui Dita. „PSD s-a executat prompt si a intors legea din plen pentru a-i mari domnului salariul”, a scris Catalin Drula pe Facebook.

Detalii interesante despre Adrian Dita

Adrian Dita a fost numit, in 11 mai, de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, in functia de presedinte al Autoritatii Nationale in Comunicatii, cu 236 voturi „pentru“ si zece „impotriva”.

Adrian Dita a ocuapat, din noiembrie 2015 pana in prezent, functia de director de afaceri publice in cadrul Telekom Romania. Totodata, din martie 2011 pana in prezent, are si functia de director in cadrul Romconnection Consulting, potrivit contului de LinkedIn. In perioada 2010-2011, a fost director de Coporate Affairs in cadrul International Railway Systems. In perioada iunie 2004 – ianuarie 2010, a avut functia de director de Corporate Affairs in cadrul Vodafone Romania.

In 2004, el a obtinut o diploma in domeniul securitatii nationale in cadrul Colegiului National de Aparare.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat, in 3 mai, ca „speta ANCOM seamana izbitor cu speta ordonantei 13”, el subliniind ca problema nu este de legalitate, ci de oportunitate si ca Guvernul inca nu a inteles care este rolul sau in arhitectura constitutionala, mai scrie jurnalistii.ro.