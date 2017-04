CFR Cluj le ameninta pe Steaua si Viitorul! Se naste o noua candidata la titlul din Liga I

Vasile Miriuta a transformat echipa feroviara într-una dintre candidatele la titlu, mai ales dupa succesul de la Pitesti, impotriva CSU Craiova, scor 4-1. Tehnicianul spune ca la finalul urmatoarelor doua etape ale play-off-ului o sa stie cu exactitate daca formatia are sau nu sanse la titlu. Miriuta a vorbit despre ultimul succes al formatiei sale si este convins ca dupa urmatoarele partide, cu Dinamo Bucuresti si cu Viitorul Constanta, o sa cunoasca daca are sanse la titlu. CFR Cluj este la doua puncte în fata liderului Viitorul, care are si un meci mai putin, în aceasta seara cu Astra Giurgiu.



"Am început bine saptamâna dupa o victorie cu CS U Craiova. Baietii muncesc extraordinar de mult. Ei joaca, suntem în grafic, ne dorim sa ramânem sus, important este urmatorul meci cel cu Dinamo. Important este, cum am mai si spus, ca suntem la mâna noastra si daca este sa fim pe primul loc depinde de noi. Dupa urmatoarele doua jocuri va spun daca luam titlul, daca batem cu astea doua va zic sigur”, a spus antrenorul la Digi Sport Matinal.



Cunoscut drept dinamovist convins, Vasile Miriuta a spus ca rezultatul înregistrat duminica seara pe Arena Nationala, între FCSB si Dinamo 2-1 este unul neechitabil.



"Recunosc ca le-am trimis mesaje la unii prieteni, care erau la meci, din pacate au pierdut, nemeritat. Spun nemeritat pentru ca au avut si acea bara pe final, Steaua a avut si ea ocazii, dar zic ca un egal era mai echitabil, ne ajuta si pe noi, trebuie sa recunosc", a mai spus Miriuta.

Tehnicianul recunoaste ca echipa sa a avut trei meciuri de-a lungul acestui sezon în care elevii lui nu au prestat cel mai bun joc.



"Am avut un discurs normal, nu agresiv, dupa meciul cu Timisoara, cunosc bine jucatorii, a fost vorba de mentalitate, de determinare, pozitia lor fata de joc, cum sa trateze situatia, asta e echipa, asa am reusit sa câstigam. Am o relatie foarte buna cu ei. Cu Pandurii, Timisoara si Voluntari au fost jocuri mai slabe. Si cu Steaua am jucat slab, dar în rest au jucat foarte bine".



Deac este unul dintre cei mai în forma mijlocasi români în acest început de an. În urma evolutiilor pe care le-a avut în ultimul timp, mijlocasul de 31 de ani a intrat în atentia lui Gigi Becali care si-a manifestat interesul de a-l transfera la FCSB pe jucatorul celor de la CFR Cluj.



"Deac este un profesionist desavârsit si în vestiar, în sala de forta, e un lider, va trata serios meciurile pâna în vara, dupa aceea nu stiu ce va mai fi. Nu am ce sa îi reprosez, când vad cum se pregateste, ce mentalitate, daca doreste sa plece o poate face, el decide. Din câte stiu mai are contract doi ani de zile, dar are niste clauze mai speciale despre care nu stiu, atâta timp cât e aici el îsi face treaba", a spus Miriuta, care l-a laudat si pe Omrani: "A venit fara prea multa pregatire si pe zi ce trece arata mult mai bine. Este un jucator care o s-o tina tot asa".



8 meciuri si 5 goluri, are Deac în acest an în tricoul celor de la CFR, în toate competitiile.

700.000 de euro este cota de piata a lui Deac, conform transfermarkt.com.