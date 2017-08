Champions League

Echipa Anderlecht Bruxelles, la care evolueaza Alexandru Chipciu si Nicolae Stanciu, va intalni formatiile Bayern Munchen, Paris Saint-Germain si Celtic Glasgow in grupele Ligii Campionilor, conform tragerii la sorti care a avut loc, joi, la Monaco, scrie News.ro. Fosta adversara a FCSB in play-off-ul LC, va juca in grupe cu Juventus Torino, FC Barcelona si Olympiacos Pireu.

Detinatoarea trofeului, Real Madrid, intalneste Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur si APOEL Nicosia.

Napoli, echipa lui Vlad Chiriches, va juca impotriva formatiilor Sahtior Donetk, Manchester City si Feyenoord.

Componenta grupelor Ligii Campionilor este urmatoarea:

Grupa A: Benfica Lisabona, Manchester United, FC Basel, TSKA Moscova

Grupa B: Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Anderlecht Bruxelles, Celtic Glasgow

Grupa C: Chelsea Londra, Atletico Madrid, AS Roma, Qarabag

Grupa D: Juventus Torino, FC Barcelona, Olympiacos Pireu, Sporting Lisabona

Grupa E: Spartak Moscova, FC Sevilla, Liverpool, Maribor

Grupa F: Sahtior Donetk, Manchester City, Napoli, Feyenoord

Grupa G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Istanbul, RB Leipzig

Grupa H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nicosia

Meciurile din faza grupelor se vor disputa la urmatoarele date:

12-13 septembrie: Etapa I;

26-27 septembrie: Etapa a-II-a;

17-18 octombrie: Etapa a III-a;

31 octombrie - 1 noiembrie: Etapa a IV-a;

21-22 noiembrie: Etapa a V-a;

5-6 decembrie: Etapa a VI-a.

