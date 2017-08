Checul simplu este o reteta ieftina si la indemana oricui. Merita sa o incerci - Chec alb aromat

Checul simplu este o reteta ieftina si la indemana oricui. Merita sa o incerci!

8 albusuri

8 linguri de

8 linguri de zahar

4 bucati de rahat

1 lingura de

10

sare

Separi albusurile spuma, adaugi zaharul cate o lingura, continuand pana se termina zaharul. Procedezi la fel cu faina, pe care o cerni si o torni in ploaie, cu o lingura peste albusuri. Torni romul, un praf de sare si incetezi baterea cand aluatul sta pe tel si nu curge.

In compozitie, amesteci nuci tocate marunt si rastorni in tava unsa cu unt si tapetata cu faina. Scoti cand s-a rumenit, pudrezi cu zahar pudra si lasi sa se raceasca in

.

Tai checul rece.

