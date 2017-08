Chiar daca a fost caterisit, Cristian Pomohaci nu a renuntat la straiele preotesti! Ce poarta acum - FOTO

Cristian Pomohaci a fost caterisit

La sfarsitul lunii iulie, Arhiepiscopia Alba Iulia a decis excluderea luidin randul preotimii, prin. Pomohaci este implicat intr-un, dupa ce in presa a aparut o inregistrare audio in care preotul ii facea avansuri sexuale unui tanar. Dupa caterisire, Pomohaci nu mai are voie sa poartesi nici sa slujeasca in biserica. Conform anuntului facut de cei de la Arhiepiscopie, decizia de excludere din randul preotimii este definitiva.Totusi, de curand, Pomohaci a postat pe pagina lui oficiala de socializare mai multe fotografii in care aparea alaturi de niste miei si berbecuti. Se stie ca fostul preot are o turma de oi si ca are o slabiciune pentru aceste animale. Ceea ce putini au remarcat este faptul ca Pomohaci poarta, vesmant negru purtat de preoti sau de calugari. Regulile bisericesti spun ca daca un preot poate renunta la hainele preotesti, atunci cand este in timpul liber, calugarii insa poarta mereu aceasta reverenda. Este si haina pe care o purta mereu Pomohaci, atunci cand nu era pe scena in costumul popular. Se pare ca fostul preot continua sa poarte vesmantul negru si acum.