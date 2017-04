Cifre IMPRESIONANTE de audienta! BZI este pe locul 3 in topul general al site-urilor din Romania

Aceasta performanta este una fabuloasa pentru un cotidian din afara Bucurestiului si confirma, inca o data daca mai era nevoie, ca suntem printre liderii nationali din. De altfel, la nivel local, diferenta dintre BZI si celelalte doua cotidiene este una uriasa. Evenimentul si Ziarul de Iasi abia daca ating impreuna suma de 80.000 de vizitatori unici pe zi, in timp ceare constantintr-o zi. Celelalte ziare, site-uri, televiziuni din Iasi, nu aduna impreuna decat maxim 2.000-2.500 de vizitatori unici pe zi.De altfel, din cauza cifrelor foarte mici depe internet, multe site-uri nici macar nu au vrut sa mai apara in clasamentelesi. Este foarte bine de stiut ca in Romania, toate institutiile mass-media serioase sunt auditate de cele doua site-uri care masoara audienta, SINGURELE recunoscute oficial pe piata de publicitate. Practic, acele site-uri, ziare, televiziuni care nu apar pe trafic.ro sau pe sati.ro nu conteaza in piata media online. Pentru toate aceste performante, va multumim dumnevoastra cititorilor nostri si va asiguram ca si in viitor vom ramane la fel de prompti, profesionisti si echidistanti.