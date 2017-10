Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Situatie ingrijoratoare in mediul. In mai multe comune din judet, mare parte din unitatile de invatamant nu au nici la aceasta orasanitara din partea Directiei de Sanatate Publica () Iasi. Conform autoritatilor, printre principalele probleme care au dus la lipsa autorizatilor sunt cele legate de lipsa apei potabile, dar si starea improprie a unor corpuri de cladiri, unde stau inghesuiti copii.Raportul respectiv arata ca in unele, peste 90 la suta din obiectivele desunt neautorizate. Printre acestea se afla, Dagâta, Erbiceni, Grajduri, Gropnita, Mironeasa,, Movileni, Raducaneni, Schitu Duca, Scânteia, Scheia, Tibanesti, Trifesti, Voinesti, Ceplenita, Cristesti, Lespezi, Ruginoasa, Siretel, Valea Seaca, Al.I.Cuza si Lungani.In aceste cazuri, fie abia se facde aductiune de apa, fie nu sunt bani pentru reabilitarea cladirilor unde invata cei mici. "Printre principalele motive de neautorizare se numara lipsa aprovizionarii cu apa potabila, respectiv lipsa sistemului centralizat de alimentare cu, sursa proprie necorespunzatoare din punct de vedere fizico-chimic si/sau microbiologic, precum si starea cladirilor, degradate, improprii desfasurarii procesului de învatamânt, închiriate, foste locuinte, în litigii. Printre aceste motive se mai afla si spatiile insuficiente, precum si grupurile sanitare exterioare degradate si improprii. Un alt motiv tine si de imposibilitatea asigurarii unui microclimat corespunzator si în siguranta pentrupe timpul iernii, respectiv un sistem deimpropriu, dar si nesolicitarea eliberarii autorizatiilor sanitare", se mai arata in raportul DSP Iasi.Alte cauze de neautorizare tin de acoperisul si tâmplaria degradata, spatii insuficiente, lipsa spatiilor de depozitare produse distribuite în programul "Cornul si laptele", dar si fose de colectare a apelor uzate nefunctionale. Procentul de unitati autorizate este echilibrat între diferitele zone din judet, situatia cea mai buna fiind pe zona rurala Târgu Frumos, unde procentul de unitati autorizate sanitar este de 73 la suta."Pentru obiectivele care functioneaza, procedurile de reglementare sanitara prevad, în cazul unitatilor de învatamânt, eliberarea autorizatiei sanitare functionare în baza declaratiei pe propria raspundere. Documentele necesare pentru solicitarea acesteia tin de cererea de autorizare, documentele specifice obiectivului/activitatii, respectiv memoriul tehnic; planul de situatie cu încadrarea în zona, schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate, dar si actul de înfiintare al solicitantului. Termenul pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare în baza declaratiei pe propria raspundere este de maximum 20 de zile lucratoare", au mentionat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica intr-un raport.In zona municipiului Iasi sunt autorizate sanitar 64 la suta dintre unitatile scolare, iar in zona municipiuluiprocentul este de 69 la suta. In zona orasuluiprocentul de autorizare a unitatilor scolare este de 67 la suta.De anul trecut, prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) au fost evaluate si avizate aproximativ 220 de planuri de reabilitare, modernizare, dotari sau constructii de unitati de învatamânt, de acestea beneficind în special localitatile care nu dispun de corpuri de cladire corespunzatoare. Reprezentantii DSP si cei ai Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) au efectuat nenumarate controale in ultima vreme, cerand autoritatilor locale sa intre mai repede in legalitate pentru obtinerea tuturor autorizatilor de functionare.