„Cinci apartamente sparte numai azi. Sa multumiti PSD-ului, doamna!”, asta i-au spus politistii unei familii din Bucuresti, dupa ce un barbat impreuna cu mama lui au depus reclamatie pentru ca apartamentul le-a fost spart.

„"Cinci apartamente sparte numai azi. Sa multumiti PSD-ului, doamna!" Cam asa s-a incheiat seara la sectie iar politistii pufneau ca e crunt ce urmeaza. Singura alinare este ca mama a trecut cu bine peste socul descoperirii casei ravasite de hoti. Are probleme cu inima, mai ales dupa moartea tatalui meu acum aproape un an. De altfel, hotii au furat banii de parastas si de cruce noua, singurii bani pusi deoparte din salariul ei”, a povestit Cristian Bucata.

Barbatul a mai spus ca, in loc sa inceapa saptamana de lucru muncind la firma sa, a trebuit sa stea pe drumuri ca sa faca plangere la politie.

„Asa ca in loc sa-ti vezi de firma ca incepe o saptamana noua cu o gramada de treburi de rezolvat, tu lunea in amiaza mare lasi deoparte proiecte, mailuri, clienti, sotie, copii si te apuci: cumpara si schimba butuc, du-te la politie, stai dupa amprente etc. Nu ai timp de nervi si frustrare. Inteleg ca dupa primii 500 urmeaza alte cateva mii de infractori ce vor fi eliberati gratie Partidului Salvati Detinutii. Si ca statistica oficiala spune ca 80% din ei vor recidiva din pacate. Deja au aparut stiri cu recidivisti. Azi noi am fost ghinionistii, voi aveti grija si dati mai departe cui credeti ca i-ar prinde bine un sfat de prudenta”, a mai spus el pe Facebook.

In ultimele zile, presa a relatat mai multe cazuri de persoane abia eliberate din inchisoare care au recidivat. In Suceava, de exemplu, un barbat in varsta de 37 de ani a ajuns in arestul politiei pentru ca a spart doua automate de cafea si a luat suma de 135 de lei (Detalii aici). Un alt sucevean, de 35 de ani, s-a intors si el in arest, dupa ce a fost prins de politisti beat si fara permis.

In cazul de mai sus, autorul sau autorii jafului inca nu au fost identificati.

