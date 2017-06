Cinci zile de traininguri la scoala de vara Internet of Things pentru studentii TUIASI

La Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI) va fi organizata in perioada 26 iunie - 1 iulie scoala de vara „Internet of Things” (IoT). Aceasta le va oferi studentilor oportunitatea de a participa la sesiuni de training si posibilitatea de a pune in practica elemente de software si hardware dobandite in timpul facultatii.

Vor fi cinci zile de training si testare a tehnologiilor, urmate de o zi de Hackathon, in care participantii vor fi impartiti in echipe si vor lucra la o idee. Echipa cu cel mai interesant prototip va fi desemnata castigatoare.

Conform organizatorilor, Scoala de vara va oferi participantilor o baza tehnica in zona de Internet of Things pentru fast prototyping, ce la va permite sa dezvolte rapid un prototip pentru a-si valida ideile si pentru a le pune in practica.

„Evenimentul este organizat pe modelul seminarului de specializare in IoT de la ALP Dillingen (Germania), realizat de catre Alexandru Radovici si Ioana Culic, reprezentanti ai Wyliodrin”, au precizat organizatorii.

Tehnologiile care vor fi utilizate vor fi: Raspberry Pi, Arduino, senzori (hardware) si Wyliodrin STUDIO, Python, Streams (software). Inscrierile se fac pana la 23 iunie la adresa http://bit.ly/IoTCivic