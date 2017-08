Cine a pus mana pe promovarea de la FILIT. A fost bataie mare pe preturi

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Recent, Muzeul Literaturii Romane () a declarat castigatorul licitatiei pentru promovarea Festivalului International de Literatura si Traducere ().Astfel, societatea Flarom Advertising S.R.L., administrata de Florina Carmen Lacatusu, a castigat licitatia cu ode 178.475 lei, fara TVA, in conditiile in care prevederea bugetara era de 237.600 lei. La aceasta, dar fara oferte castigatoare, au mai participatS.R.L.,S.R.L.,S.R.L.,S.R.L. Contactat telefonic, administratorul Flaro Advertising a precizat ca s-a semnat contractul cu MLR, urmand sa fie realizate materialele de promovare, adica afise, bannere, pliante si panouri publicitare. FILIT se va desfasura lain perioada 4-8 octombrie 2017.In ceea ce priveste servciile de, MLR a pus la dispozitie unde 177.311 lei, fara TVA. Si in acest caz, serviciile au fost scoase la licitatie, urmand sa fie ales castigatorul. Si la aceasta procedura societatea Flarom Advertising S.R.L. este prezenta, alaturi de Focus Event S.R.L., Hope Promo S.R.L., Jazz Advertising S.R.L. si Media Consulta S.R.L.Momentan, ofertele sunt analizate pentru declararea castigatorului. Conform caietului de sarcini, televiziunile trebuie sa ofere 30 de stiri cu o durata de minimum 60 de secunde, cu imagini si declaratii ale organizatorilor FILIT privind calendarul festivalului. Se doreste ca difuzarea sa se faca pe doualocale, un canal deregional.Promovarea ar urma sa se faca de la inceputul lunii septembrie pana la finalul festivalului. In perioada festivalului, castigatorul licitatiei va trebui sa realizeze 15 grupaje de minimum zece minute, insemnand atmosfera din cadrul evenimentului. In ceea ce priveste posturile radio, acestea trebuie sa realizeze 3de minimum 30 de secunde, ce ar urma sa fie difuzate in intervalul 20 septembrie - 8 octombrie 2017.Se cauta treisi unul regional, unul dintre acestea care sa acopere segmentul tanar intre 15 si 45 de ani. Pentru partea de presa scrisa castigatorul licitatiei trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, printre care sa realizeze si cinci interviuri cu invitatii de la FILIT, publicate intr-un cotidian regional, unul local cu un tiraj de minimum 3000 de exemplare si intr-un saptamanal local.