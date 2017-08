Cine alearga cu Iohannis

Sorin Rosca Stanescu

Clasa politica incepe sa se dezmorteasca. Sunt semne ca si alti pretendenti la functia prezidentiala fac primele miscari pe tabla de sah si intra in precampanie. In aceste zile, s-a vorbit insistent despre Calin Popescu Tariceanu. Va fi el unul dintre viitorii candidati? Multi raspund afimativ. Si daca da, care sunt consecintele intrarii sale in competitie? Aceasta tema legata de presedintele ALDE este lansata pornind de la faptul ca, in ultima vreme, Calin Popescu Tariceanu a initiat o serie de vizite in organizatiile din judetele tarii, unde s-a deplasat fara masinile SPP. Comportamentul sau ar fi fost nu cel tipic pentru un om cu a doua functie in stat, de presedinte al Senatului Romaniei ci, dimpotriva, acesta s-a comportat ca un cetatean de rand. Mai multi analisti politici afirma ca acesta este un semnal clar ca Tariceanu a decis sa participe la viitoarea cursa prezidentiala. Iar astazi face primii pasi, incercand sa-si ridice cota de popularitate. As putea sa ii contrazic.

Tariceanu, chiar si atunci cand era prim-ministru, facea o distinctie ferma intre postura sa de premier si cea de persoana privata. Nici atunci nu utiliza Serviciul de Protectie si Paza sau masini de escorta in situatiile in care se deplasa intr-o alta calitate decat cea de premier. Dar nu-i voi contrazice. Pentru simplul motiv ca si eu cred ca acum lucrurile stau altfel.

De cateva luni bune, Klaus Iohannis alearga absolut singur in viitoarea competitie prezidentiala. Am publicat cateva analize, in care am ararat care sunt atuurile pe care le are si care sunt vulnerabilitatile. Intre timp, atuurile lui Klaus Iohannis s-au multiplicat, semn ca in jurul sau s-a strans o mana de consilieri valorosi. Iar numarul de greseli pe care le face presedintele este din ce in ce mai mic. E mai precaut, e mai motivat sa-si creasca nivelul popularitatii. Si exploateaza din plin imprejurarea ca se afla intr-o competitie cu sine insusi, de vreme ce absolut nimeni, nici din zona Dreptei, nici din zona Stangii, nu si-a manifestat explicit sau implicit intentia de a obtine un mandat prezidential.

In zona de Centru-Dreapta , singura persoana care are in prezent profilul de natura sa il transforme intr-un concurent redutabil al lui Klaus Iohannis este Calin Popescu Tariceanu. La fel cum mesajele lui Klaus Iohannis sunt puternice, clare si definitorii in cateva domenii importante de politica interna si de politica externa, si mesajele presedintelui ALDE, in general radical diferite, sunt clare si motivate si chiar detaliate, mai ales in privinta temelor majore care ii preocupa pe romani. In mod cert, ceea ce nu poate sa-si adjudece Klaus Iohannis din electoratul de Centru-Dreapta, ramane un bun, care va putea fi accesat de Calin Popescu Tariceanu. In plus, acesta si-a plasat o puternica ancora si in electoratul de Stanga, in eventualitatea in care PSD nu va fi capabil sa propuna un candidat eligibil.

Si fiindca vorbim de Stanga, cu trimitere directa la PSD, cred ca este important sa vedem cine ar putea intra in competitia prezidentiala. Teoretic, PSD ar putea defila in 2019 cu Liviu Dragnea. In ipoteza in care acesta va dori sa candideze. Pentru ca este perfect plauzibil ca liderul PSD sa nu fie decapitat pana atunci de catre DNA, sa nu fie condamnat, sa nu ajunga dupa gratii si totusi sa fie suficient de fragezit pentru a ezita sa intre in competitie. De frica. Sau estimand in mod realist ca, intre timp, sansele sale, in loc sa creasca, au scazut. De aceea, pentru a putea face o prognoza cat de cat realista este preferabil ca Dragnea sa fie scos din schema.

In absenta lui, pentru moment, nu se profileaza in aceasta postura de candidat decat doua persoane. In primul rand este vorba de Gabriela Firea, care continua sa aiba o buna imagine in calitate de lider politic al PSD. Imagine care insa se poate eroda serios in masura in care realizeaza contraperformante din pozitia de primar general al Capitalei. In plus, ramane de vazut daca Firea nu-si doreste totusi un al doilea mandat la Primaria Bucurestiului.

In aceasta situatie, nu mai ramane pentru moment decat un nume rareori vehiculat intr-un asemenea scenariu. Si anume Adrian Tutuianu. Tutuianu a reusit sa-si fac o imagine foarte buna din pozitia de presedinte al Comisiei de control a SRI, unde a demonstrat ca poate fi sustinut atat de Dreapta cat si de Stanga. Si, mai ales, ca este capabil sa lanseze mesaje convingatoare in ambele directii. Acum este Ministrul Apararii. Este un minister care in mod traditional creeaza popularitate. In plus, Tutuianu a prins poate cel mai bun moment al acestui departament de la intrarea in NATO pana azi. Armata Romana se modernizeaza si se doteaza in ritm sustinut iar situatia geopolitica a Romaniei ii poate aduce lui Tutuianu, pentru politicile sale in domeniul Apararii, o vizibilitate si o popularitate maxima. Din aceasta perspectiva, Tutuianu ar putea imparti castigul inregistrat la acest capitol al politicii interne si externe cu presedintele Klaus Iohannis. Cu Tutuianu la carma Apararii, PSD poate sustine convingator teza conform careia presedintele doar promite, in timp ce Ministerul Apararii negociaza si infaptuieste.

Dar daca PSD nu se hotaraste suficient de repede sa intre cu cineva in precampania prezidentiala, atunci Calin Popescu Tariceanu, mai rapid decat partenerii sai, ar putea sa joace un rol cheie.

