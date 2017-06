Cine este gardianul-sef al mediului din Iasi

Cine credea ca Gigi Biciusca este cel mai smecher comisar de la Garda de Mediu s-a inselat. De fiecare data cand iese din sediul institutiei, Ludovig Kocris taie si spanzura in stanga si-n dreapta fara mila. Batranelul inspector de mediu urla la toata lumea ca el este zmeul-zmeilor in tot ce inseamna controale cu Garda de Mediu, ca el poate sa amendeze pe oricine si poate sa distruga pe cine vrea cu puterea lui de inspector batran. Drept este ca niciun coleg de-al lui Ludovig Kocris nu prea-i comenteaza in fata, dar inspectorul de la mediu are si multi dusmani care vor sa-l faca pe la spate.