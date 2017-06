Cine il da in gat pe sefu?

Livutu Stafidutu e nervos rau de tot pentru ca apare tot mai des in rubricuta asta scrisa de babutele barfitoare si a inceput propria ancheta sa vada cine il da in gat la babute. Stafidutu intreaba prin stanga si in dreapta si chiar isi urmareste angajatii sa vada cine si cand se intalneste cu babutele, dar pana acum nu a vazut nimic. Ca sa ii faca munca mai usoara, babutele s-au hotarat sa il dea in gat pe informatorul care il toarna tot timpul pe Livutu Stafidutu. Este chiar unul dintre proprii lui subalterni, care este gras, are ochelari si barba neagra, adica Lucica Indica.