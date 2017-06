Cine mai intelege ceva? Pe site-ul TAS nu exista pe rol cazul FCSB vs Viitorul. Care este explicatia?

Dupa cesi Viitorul si-au ales câte un judecator de la TAS, bucurestenii - un francez, iar echipa lui Hagi - un italian, s-a pus problema unei judecari în regim de urgenta.Numai ca pentru a se lua aceasta decizie era nevoie si de acordul Viitorului, echipa care a câstigat titlul, dar a carei clasare este contestata de FCSB. Cum constantenii nu au fost de acord,a decis o judecata în regim normal. Pe siteul Tribunalului Sportiv de la Lausanne nu exista însa pe rol acest caz pâna pe 10 august 2017.Pâna pe 5 iulie,siar trebui sa trimita fiecare ladosarul de aparare. si apoi va fi dat un termen de, în cazul în care vreuna dintre parti nu solicita vreo amânare pentru traducerea actelor în franceza, limba în care se va judeca acest caz. Totusi, la o simpla accesare a siteului www.tas-cas.org, la categoria cazuri programate, pare ca lista este stabilita pâna pe 10 august, asa cum se poate vedea la adresa de aici.Iar daca subiectul care ne intereseaza în mod direct nu va fi intercalat printre cele programate deja, asta înseamna ca la acel moment Viitorul ar fi disputat deja turul III preliminar, în care va intra în competitie pe ruta campioanelor, dar fara sa fie cap de serie.Cu alte cuvinte, daca decizia Tribunalului îi va da câstig de cauza clubului lui Becali, dar va veni dupa disputarea turului 3 preliminar (programat sa se dispute pe 25/26 iulie si 1/2 august), FCSB ramâne doar cu titlul.Pentruar fi imposibil sa-i mai acorde clubului lui Becali un loc pe ruta campioanelor (la acea ora ambele echipe nu vor mai fi probabil în competitie, ele având sanse mici de calificare având în vedere ce adversari de calibru vor întâlni, nefiind cap de serie). Drept urmare, un verdict favorabil venit în august ar însemna beneficiu 0 pentru ros-albastri pe plan european.De notat si faptul ca directorul general al Viitorului, Cristian Bivolaru, a precizat pentru Digi Sport ca procesul va fi judecat în franceza nu pentru a le face pe plac celor de la FCSB, ci doar pentru ca judecatorul ales de bucuresteni stie doar limba franceza.Intrat la Digi Sport Special, Becali are o alta varianta, însa spusele sale trebuie privite cu retinere, el însusi recunoscând ca nu e la curent cu procedura si cu modul în care se va judeca acest caz. De altfel, el a afirmat saptamâna trecuta ca a vrut sa stea cât mai departe de speta, pentru a nu adânci si mai mult prapastia dintre el si Hagi."Viitorul nu a fost de acord sa se judece în regim de urgenta, dar am înteles ca UEFA a cerut sa se judece pâna pe 12 (n.r. iulie). Asa am înteles eu", a precizat Becali.Altfel, luni s-au tras la sorti meciurile pentru tururile 1 si 2 preliminare din Europa League si din UEFA, iar pentru prima reprezentanta a României au început emotiile. În turul doi preliminar al Europa League, Astra va juca împotriva câstigatoarei din "dubla" FC Zire (Azerbaidjan) si FC Differdange (Luxemburg). Partidele care ne intereseaza vor avea loc pe 13 si pe 20 iulie, iar echipa lui Iordanescu jr va juca primul meci în deplasare.