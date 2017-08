Cine se bucura ca transportul public e de rahat

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Daca va intrebati de ce se mai tin rablele vechi in transportul public din Iasi, cand toata lumea e satula pana in gat sa circule in cutii de conserve ruginite, sa stiti ca este un personaj care se bucura foarte mult de toate astea. El este Cretinel Scoica, directorasul tehnic de la transportul public, care ani de zile a avut grija ca autobuzele vechi sa aiba tot ce le trebuie - ulei de motor, care intra cu galeata in fiecare mijloc de transport vechi. Cretinel Scoica cumpara de multi ani cantitati uriase de uleiuri de la prietenii lui de afaceri pentru ca are incredere in calitatea lor, mai ales ca pentru masini atat de vechi ai nevoie de uleiuri multe si de calitate superioara.