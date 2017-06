Cine sunt angajatii cu cele mai mici salarii? Sectorul din Romania unde salariul mediu este de 6000 de lei

Una dintre cele mai pregnante probleme ale romanilor o reprezinta salariile mici, care nu le permit sa-si satisfaca nevoie asa cum si-ar dori. Si totusi, anul acesta, luand in calcul datele pana in luna aprilie, salariul mediu net la nivelul intregii economii a crescut la valoarea de 2.366 de lei net, in crestere cu 13,4% fata de perioada similara a anului anterior, potrivit ZF. Angajatii din sanatate si asistenta sociala au beneficiat de cele mai mari cresteri de salarii in ultimul an, de 36% fata de aprilie 2016, ajungand la un nivel mediu de 2.688 de lei net pe luna, cu 13% peste nivelul salariului mediu la nivel national in aprilie 2017. Spre comparatie, in aprilie 2016 angajatii din sanatate castigau cu 5,5% mai putin fata de nivelul salariului mediu la nivel national.