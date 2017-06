Circ la varful CJ. Liberalii din Consiliu se ascund sub masa de plen de rusine

Grupul de consilieri judeteni ai PNL Iasi devine din ce in ce mai penibil. Liberalii din institutie nu au nici macar curajul sa-si asume vreun proiect in institutie si baga mereu capul la cutie atunci cand vine vorba sa-si asume proiectele pentru judet.

Asa s-a intamplat si cu o initiativa a grupului PMP, care a lansat ipoteza ca presedintele Maricel Popa sa fie schimbat din functie. PMP a aratat ca un asemenea obiectiv ar putea fi lansat chiar de PSD, asta pentru ca tot mai multi social democrati sunt nemultumiti de activitatea sefului CJ. In plus, cei de la PMP au mentionat ca o asemenea decizie ar putea fi luata chiar de opozitie. Numai ca liberalii nu au avut curajul sa-si asume un asemenea gest si prefera sa politizeze totul in spatele unor declaratii seci. Prin vocea lui Romeo Vatra, pus lider de grup al PNL in CJ, grupul liberalilor, tinde sa devina din ce in ce mai penibil.

Trebuie specificat ca Vatra nu a facut nimic pana acum in CJ, in afara unor interventii care nu au dus la nici un rezultat. Acum, Vatra fuge de raspundere si nu isi asuma un astfel de proiect. "Pe fondul unor idei lansate în spatiul public privind o posibila motiune de cenzura îndreptata împotriva Presedintelui Consiliului Judetean Iasi, pozitia consilierilor judeteni ai PNL Iasi este pentru coerenta politica, nu pentru actiuni speculative. PNL Iasi va sustine o schimbare la vârful Consiliului Judetean Iasi daca prin aceasta schimbare PSD va fi trimis în opozitie. Din cauza inconstientei liderilor acestui partid, traversam vremuri tulburi. Nu vom lua parte la rafuielile fratricide din interiorul PSD în cadrul Consiliului Judetean. Lupta politica dintre Chirica si Popa a evoluat la o magnitudine care risca sa afecteze economia Iasului, care a ajuns asemenea unui copil din flori, subfinantat si nedorit de catre Guvernul Grindeanu-Dragnea", a sustinut Romeo Vatra.

Pentru a-si mai spala imaginea penibila din CJ, Vatra arunca esecurile institutiei in carca social-democratilor. Ar trebui insa sa vada ca in primul an de mandat din Consiliu nu a fost in stare sa faca un singur proiect de hotarare in beneficiul iesenilor. "PNL a demonstrat ca are oameni competenti si cu experienta adminstrativa care pot asigura un management performant la Consiliul Judetean. Orice strategie de a înlocui un PSD-ist cu altul la conducerea CJ este o simpla schimbare de forma, fara a rezolva fondul problemei. Alaturi de colegii mei liberali, ramânem consecventi în a face opozitie ferma, constructiva si fara compromisuri în Consiliul Judetean", a mai spus Vatra.

Iesenii inca asteapta ca acesta sa vina cu idei inovatoare si sa demonstreze ca locuitorii judetului nu sia-u irosit votul degeaba.