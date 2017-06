Sefia Aeroportului International Iasi a provocat noi dezbateri la varful Consiliului Judetean Iasi. Astazi va avea loc o noua sedinta ordinara a plenului Consiliului in care se va dezbate situatia aerogarii care de noaptea trecuta a ramas fara conducere.Asta pentru ca mandatul membrilor Consiliului de Administratie de la RAa expirat. Pana in toamna va fi organizat un nou concurs pentru ocuparea functiilor din CA, insa problema este legata de ce se va intampla pana la acea data. In aceste conditii, conducerea Consiliului Judetean a initiat un proiect de hotarare prin care va solicita aprobarea numirii unor noi persoane si nu prelungirea mandatelor celor care au fost pana ieri in CA. Asta in timp ce opozitia din Consiliu cere prelungirea mandatelor celor din CA.Practic, de noaptea trecuta au expirat mandatele lui Alexandru Anghel, presedintele interimar al CA Aeroportul Iasi si al membrilor Gheorghe Carp, Mircea Frunza, Mitica Rebegea si Sorin Vornicu. Acestia nu stiu daca vor mai sta pe functii inca patru luni pana la organizarea concursului de management sau vor fi nevoiti sa lase locul altor persoane nominalizate in sedinta de plen de astazi.In sedinta comisiilor reunite de ieri, consilierii judeteni au evitat sa ia o decizie transanta. Daca alesii PMP si cei ai PNL au cerut prelungirea mandatelor membrilor CA pentru inca patru luni, consilierii PSD au cerut ragaz sa se consulte cu presedintele Maricel Popa pana astazi la sedinta.De altfel, Popa pare decis sa nu prelungeasca mandatele celor care au condus aeroportul pana acum, in ciuda evaluarii bune obtinute de acestia. De altfel, la ultima sedinta de Consiliu, intre Maricel Popa si Alexandru Anghel a izbuncit un scandal urias tocmai pe reconfirmarea mandatelor."Mandatul administratorilor provizorii numiti conform hotararii este acordat pana la numirea noilor administratori ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a candidatilor pentrual RA Aeroportul Iasi, dar nu mai mult de patru luni. In conformitate cu OUG 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in caz de vacanta a unuia sau a mai multor posturi de administrator al regiei autonome, autoritatea publica tutelara poate proceda la desemnarea unor administratori provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit ordonantei de urgenta", se arata in hotararea dece va fi discutata astazi.Practic, daca se va ajunge la noi nominalizari in CA, noua echipa va putea sta intre patru si cel mult sase luni pe functii. Decizia finala va fi luata in plenul sedintei de astazi.