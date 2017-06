Ciro Castellano, atac furibund la adresa Antoniei care nu isi mai revazuse fiica de 10 luni - FOTO

Ciro Castellano fostul socru al Antoniei

si-a facut bagajele si a plecat in Italia sa-si viziteze, fostulal artistei, a luat foc si a taxat-o dur pe artista, acuzand-o de neglijenta fata de fiica ei. Antonia a pus pe pauza pentru cateva zile viata de la Bucuresti si a plecat in Italia pentru a petrece cateva zile impreuna cu fiica ei,. Ciro Castellano, scorul artistei, este insa de neinduplecat si a taxat-o crunt pe aceasta pentru faptul ca nu merge mai des la fiica ei.«10 luni. Din august anul trecut. Si comentati singuri acum. Voi ca ziaristi comentati singuri asta. Nu am nimic cu Antonia. A nascut, are treaba, a avut emisiuni... Comentati zvonurile ca lumea, va rog mult. E mama ei, nu avut timp 10 luni, o ora jumate cu avionul, hai... Cu fericire (n.r. - a primit-o Maya pe Antonia), e mama ei, mi se pare normal. Dupa 10 luni a vazut-o pe mama, e fericita», a spus Ciro Castellano.