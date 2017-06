Cladirile din Iasi vor fi demolate sau consolidate. Un expert a fost chemat sa ofere solutia

In cursul saptamanii trecute,a contractat un expert pentru a stabili daca imobilele din patrimoniul municipalitatii pot fi demolate sau consolidate. Serviciile de expertizare vor fi asigurate de catre societatea, din Iasi, contra sumei de 67.000 de lei. Contractul a fost atribuit direct.Din cele aproape 100 de cladiri aflate in administrarea primariei, vor fi evaluate cele cu risc seismic sau aflate in pericol de prabusire."Vor fi expertizate cladirile vechi, cele care prezinta risc. Se va lucra impreuna cu, pentru a vedea cesunt pe lista monumentelor istorice. Trebuie sa pornim de undeva", a declarat Cristina Albisteanu, director Directia Fond Locativ.Culmea, si in trecut au fost facute, dar acelea si-au pierdut valabilitatea. Chiar daca ofereau o solutie cu privire la soarta cladirilor, primaria nu a mai alocat fondurile necesare. In consecinta, expertizarea a fost reluata.In cursul acestui an, primarula ordonat prima. Este vorba de cladirea situata pe, la nr. 86. Chiriasii de acolo au fost relocati, iar imobilul a fost pus la pamant, deoarece nu era rentabila o eventuala consolidare.Zona a fost prezentata ca una desi din punctul de vedere al infractionalitatii. Pe data de 21 martie, procurorii de laau realizatsi retineri in imobilul de pe Pacurari nr. 86. Motivul:de mare risc.Ulterior, primarul Mihai Chirica siau vizitat imobilul pentru a vedea daca spatiile sunt ocupate legal si daca exista contracte de inchiriere semnate cu municipalitatea. Edilul isi doreste sa inaspreasca conditiile de inchiriere. Orice abatere privind distrugerea patrimoniului ar urma sa atraga rezilierea imediata a intelegerii. La fel si in cazul persoanelor care sunt implicate in activitati infractionale: trafic de persoane, de droguri sau violenta.Alta cladire care da batai de cap edililor este M2, blocul fantoma de pe bulevardul Dimitrie Cantemir.