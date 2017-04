Claudiu Florica la un pas de TRAGEDIE, dupa ce a iesit de la DNA

Claudiu Florica1

Omul de afaceri Claudiu Florica a fost audiat, luni, timp de peste o ora la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Afaceristul a refuzat sa faca declaratii despre dosarul in care a fost chemat sau calitatea, iar la iesirea din sediul DNA, in momentul in care traversa strada in fuga, era sa fie lovit cu masina de catre fostul luptator K1 Daniel Ghita, care trecea intamplator pe acolo, informeaza Mediafax.

Omul de afaceri Claudiu Florica, fostul sef Fujitsu Romania, inculpat in dosarul Microsoft pentru complicitate la abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata, s-a prezentat, luni dimineata, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA).