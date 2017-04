Clipe tensionate la «Uite cine danseaza»! Cand a venit vorba de fetita ei a izzbucnit in lacrimi - FOTO

Antonia

Desisi partenerul ei nu au reusit sa obtina notele dorite la «», Mihaela Radulescu si Cabral au destins atmosfera cu o serie de complimente: «Mihaela Radulescu este absolut superba in aceasta seara», a declarat Cabral, iar colega lui de prezentare nu s-a lasat mai prejos: «Si tu esti superb! Arati ca o bomboana fondanta, iar aceste bomboane sunt preferatele mele, mai ales cele cu ciocolata la mijloc!»«Oricat te-ar pregati cineva si ti-ar spune ca va fi greu, cand te loveste te afecteaza foarte mult. Partea cea mai deranjanta e ca iti afecteaza familia. Cea mai neadevarata stire despre mine a fost ca mi-am. Am avut o perioada in care eram foarte inchisa in mine. Mergeam la concerte si nu voiam sa mai fac poze, voiam doar sa cant si atat. Stiu cine sunt eu, stiu ca sunt o mama buna. M-a ajutat foarte mult familia mea. Chiar imi doresc si eu si Alex sa avem o familie frumoasa si sa fim fericiti. Pana la urma pentru copii muncim amandoi», a declarat Antonia in culise, dupa ce a izbucnit inMihaela Radulescu l-a invitat pe Mihai Petre sa fie primul jurat care comenteaza dansul Antoniei: «Incep cu tine Mihai Petre, pentru ca stiu ca la final o sa termin tot cu tine». Andreea Marin a apreciat din plin profesionalismul cantaretei: «Cei de acasa nu stiu ca tu, cu doar cateva secunde inainte sa intri pe scena, aveai lacrimi in ochi pentru fetita ta. Insa, esti o actrita extraordinara si ti-ai revenit rapid, ca o adevarata profesionista».