• Totul pare desprins dintr-un film de groaza, dar scenariul este cat se poate de real si petrecut intr-o importanta unitate de invatamant din orasul Iasi! • Parinti decedati, frustrari acumulate in timp, neglijenta profesionala, marginalizare sociala, saracie, familii dezorganizate sau totala lipsa de comunicare? • In jurul acestor intrebari, factorii responsabili ar trebui sa mediteze si sa decida ce vor face pe viitor... • Acesta este contextul in care, un elev de doar 15 ani, a fost la un pas sa-si omoare colegul de clasa, de 17 ani • Adolescentul, dupa ce a zacut minute bune in stare de inconstienta, a ajuns la spital doar dupa interventia unui echipaj SMURD • Deja, atat politistii din cadrul Sectiei V respectiv procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi au demarat o ancheta, in regim de urgenta







NU, NU este vorba de un nou caz "Balena Albastra" si nici macar de o banala de criza a pubertatii! Este vorba de o criza mult mai profunda si care, in viitor, risca sa degenereze in tot mai multe unitati de invatamant superior din judetul Iasi. Starea de fapt este cunoscuta, de ani buni, inclusiv de institutiile statului responsabile care ar trebui sa gaseasca solutiile remediale.

A zacut, inconstient, minute bune!



Ieri, intr-o pauza scolara (6 aprilie 2017, in intervlul 9:50 - 10:00 - n.r.), la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Iasi, un grup de liceeni au fost la un pas sa asiste la o crima oribila.



Concret, un baiat de doar 15 ani a fost izbit cu salbaticie, in zona capului, de colegul sau de clasa (ambii sunt in clasa a IX-a la o clasa de profesionala a colegiului Leonida - n.r.). Agresorul, Alexandru Armando H. si-a lovit victima cu un scaun in cap, motiv pentru care a fost necesara transportarea victimei la spital.



Mai mult decat atat, diriginta celor doi (Cristina Hincu - n.r.) a dezmintit intreaga intamplare reporterilor BUNA ZIUA IASI (BZI), spunand ca elevului i s-a facut rau si nimic mai mult. Asta cu toate ca apelul prin 112 a fost facut chiar de aceasta. La fata locului a sosit un echipaj EPA SMURD care i-a acordat victimei ingrijiri medicale de prim-ajutor. Liceanul a fost transportat la Spitalul Sfanta Maria. Baiatul este in stare buna, avand doar un hematom in zona capului si a ramas internat, sub supravegherea medicilor.



Ambii, cu parinti decedati







"Din ce stim noi, Armando era un baiat agresiv si foarte violent si facea amenintari cu moartea... Apoi, inclusiv familia si-a amenintat-o in acest mod! Acum, noi colegii am asistat si la scene in care cei doi s-au amenintat reciproc, Armando spunandu-i ca-l va omora pe baiatul care a ajuns la spital. Asa, dintr-o data, dupa o discutie aprinsa, Armando i-a dat cu scaunul in cap acestuia... Ne-am speriat teribil", povesteste un elev de la colegiul Leonida.



Caz preluat de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi