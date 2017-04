COD GALBEN la Iasi pana la ora 15:00!

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, noi atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic pentru 15 judete din zona Munteniei, Moldovei si Dobrogei, valabile in urmatoarele patru ore si jumatate.

Potrivit meteorologilor, pana la ora 15:00, in judetele Mehedinti (zona joasa) si Dolj se vor semnala intensificari ale vantului, ce vor atinge si depasi la rafala 55-65 km/h, in timp ce in zona de munte a judetului Caras-Severin, la altitudini de peste 1.800 de metri vor fi intensificari ale vantului, care la rafala vor depasi 80 — 100 km/h, spulberand zapada sau viscolind ninsoarea.

Tot pana la ora 15:00, in zonele joase ale judetelor Vrancea, Bacau si Neamt, dar si in Iasi, Vaslui, Botosani si Galati se vor semnala intensificari locale ale vantului, ce vor atinge si depasi la rafala 55 — 60 km/h, izolat 70 km/h.

Sub Cod galben de vant puternic se va afla si judetul Tulcea, tot pana la ora 15:00, iar pana la ora 14:00 sunt avertizate zonele de munte ale judetelor Buzau, Prahova, Arges si Dambovita. In aceste judete, la altitudini de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului care la rafala vor atinge 65-85 km/h, spulberand zapada sau viscolind ninsoarea.