Codrin Stefanescu: Ce am promis romanilor, asta vom face. Daca e necesara o schimbare, o facem

Codrin Stefanescu

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat miercuri ca raportul de evaluare a ministrilor social-democrati are si parti bune, si parti mai putin bune si este facut la modul colectiv cu colegii din teritoriu.

"Cred ca o ora dureaza raportul de evaluare, pentru ca si colegii nostri din teritoriu au avut puncte de vedere, e facut la modul colectiv raportul acesta. In maximum doua ore cred ca venim cu un punct de vedere oficial din partea partidului", a declarat Stefanescu inaintea Comitetului Executiv National al partidului, reunit miercuri la Parlament."



El a adaugat ca social-democratii vor merge cu programul de guvernare pana la capat.

"Aveti incredere in noi ca mergem cu programul pana la capat si ceea ce am promis romanilor, asta vom face. Daca este necesar sa producem vreo schimbare de astazi, o sa o facem chiar astazi. Sa nu anticipam acum (ce se va intampla cu Guvernul - n.r.), lasati colegii nostri sa voteze. Va reamintim un lucru foarte important: noi, in campanie, nu am pronuntat nume de prim-ministri, de ministri si nu am castigat alegerile folosind niste nume. Am castigat alegerile pe acest program de guvernare si romanii au avut incredere ca ceea ce promitem chiar facem. Nu putem sa ne batem joc nici de votul oamenilor si trebuie sa rezolvam ceea ce am promis, de la aceasta premisa plecam", a mentionat el, intrebat daca programul de guvernare merge mai departe cu premierul Sorin Grindeanu.