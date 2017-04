Codul secret prin care se anunta moartea Reginei Elisabeta. Foarte putini oameni stiu de el

Exista o serie de scenarii pentru moartea reginei. Conform The Guardian, cel mai probabil Regina va muri dupa o scurta boala, inconjurata de familie si doctori, iar in eventualitatea acestui caz, oamenii Reginei sunt pregatiti pentru a face anuntul devastator.

Potrivit aceleasi publicatii, cel mai probabil se va ocupa de ea doctorul sau geriatric Huw Thomas. El va controla incaperea si va decide ce infromatii ar trebui facute publice. Vor exista buletine de informare de la Palat catre presa.

In momentul in care ochii ei vor fi inchisi, Charles va deveni Rege. Primul oficial care se va ocupa de stire va fi Sir Christopher Geidt, secretarul privat al Reginei, un fost diplomat, care s-a ocupat de planul de succesiune.

Potrivit protocolului, Geidt il va contacta pe primul ministru. Planul se numeste „London Bridge", iar atunci cand Regina va muri, fraza care va fi folosita este „Lodon Bridge is down" („Podul Londrei a cazut").

De la biroul Foregin Global Response Center, care se afla intr-o locatie secreta in Londra, va fi trimis un buletin infromativ la cele 15 guverne din afara Marii Britanii unde Regina este sef de stat si la celalte 36 de natiuni ale Commonwealth.

Anuntul catre presa va fi facut printr-un flash catre Asociatia de Presa (Press Asssociation). In acelasi moment, un majordom imbracat in haine de doliu va iesi pe usa Palatului Bcukingham si va pune o notificare scrisa, incadrata cu un chenar negru de doliu pe portile palatului.

In acelasi timp, site-ul Palatului va fi modificat pentru a arata o singura pagina, care anunta decesul monarhului.

BBC-ul va activa RATS (Radio Alert Transmission System) un sistem de alarma radio, ce dateaza din 1930.

Ziarele sunt si ele pregatite pentru moartea Reginei, zvonurile sustin ca publicatia Times ar avea destul material pregatit pentru 11 zile. Cei de la Sky News au repetat scenarii pentru acest eveniment, iar numele de cod dat Reginei este „Doamna Robinson".

Pentru radiourile comerciale, exista o lumina albastra in studio care se va aprinde si ii va avertiza pe DJ ca ceva important s-a intamplat (lumina este folosita pentru catastrofe naturale).

Cand stirea va fi confirmata, luminile se vor aprinde in flash-uri, pentru a-i alerta pe crainici sa schimbe pe canalul de stiri, lasand in surdina muzica linistita. Fiecare statie de radio are pregatit un playlist cu muzica trista: Mood 2 (muzica trista) si Mood 1 (cea mai trista muzica), pentru zilele in care astfel de stiri ocupa prima pagina a tuturor publicatiilor.

"Daca auzi vreodata la radio Haunted Dancehall (Nursery Remix) de Sabres of Paradise, deschide televizorul. Ceva teribil s-a intamplat", spune Chris Price, un producator radio al BBC.

Cand oamenii se gandesc la moartea unui membru al familiei regale din Marea Britanie, mintea se indreapta inevitabil spre Printesa Diana, care a murit in mod neasteptat intr-un accident rutie. Decesul Reginei Elizabeth va fi monumental in comparatie. Poate nu va fi la fel de emotional, pentru ca Regina a ajuns la o varsta venerabila, dar impactul si implicatiile vor fi mult mai dramatice.